«Забыли», с кем воевали: в России оконфузились с баннером к 9 мая 10.05.2020, 17:56

Чиновникам пришлось извиняться.

В городе Оренбург (Россия) на баннере, размещенном в центре города к Дню победы, 9 мая, вместо красноармейцев изобразили немецких солдат, пишет apostrophe.ua.

Как сообщает Telegram-канал "Подъем", в мэрии Оренбурга извинились за эту оплошность.

Главный художник администрации Наталья Бровко пообещала, что блоки на панораме к 75-летию со Дня победы заменят 10 мая.

"Мы приносим свои извинения в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны и всем оренбуржцам за то, что при оформлении площади была допущена подобная ошибка. В настоящее время ведутся замеры, плакат заменят, ошибка будет устранена. Выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые это заметили", - сказала она.

Жители Оренбурга обнаружили "плакат с фашистами" накануне 9 мая. На одной из фотографий вместо советских солдат были запечатлены немцы после штурма Брестской крепости, на другой – поляки в довоенном городе.