У госпитализированного блогера Александра Кабанова подозревают коронавирус 1 10.05.2020, 17:58

Александр Кабанов

У него взяли мазок на COVID-19 и сделали КТ, которая выявила правостороннюю пневмонию.

У блогера Александра Кабанова, который сейчас находится в больнице в Бресте, медики подозревают коронавирус. Накануне, 9 мая, Александр почувствовал недомогание, у него немного поднялась температура. Приехала скорая и после осмотра его увезли в больницу, пишет «Брестская газета».

«Вчера долго принимали решение оставлять меня или нет, поскольку температура невысокая и легкие относительно чистые, дышу я нормально. А в больницу кладут, как я понял, либо в крайних случаях либо при серьезных подозрениях на коронавирус. В конце концов приняли решение меня госпитализировать. Сказали, что анализ крови плохой, сначала делали просто снимок, но на нем было непонятно, сказали, что надо КТ», – рассказал Кабанов.

По его словам, сначала его определили в общую палату, но он даже не успел туда зайти, как его перевели в отдельную палату с телевизором, холодильником и умывальником. До обеда 10 мая под дверью дежурили сотрудники милиции в масках и защитных костюмах, но, по словам Александра, они ушли, когда закончилась акция протеста в Бресте. Видимо, «охрана» была приставлена на случай, если Кабанов вдруг решит уйти из больницы и присоединиться к протестующим.

В воскресенье у него опять взяли кровь на анализ, сделали КТ и мазок на коронавирус. Результат мазка будет готов через пять-десять дней.

«После КТ мне сообщили, что у меня правостороняя пневмония в легкой форме. Доктор сказал, что они в первую очередь смотрят на КТ и анализ крови, на симптоматику, что анализ на корону может быть ошибочным. И сказали, что есть подозрение, что это именно коронавирус, и что неделю точно я должен пролежать. Но официально диагноз пока не подтвержден», – пояснил блогер.

По его словам, ему уже дважды ставили капельницу, дают таблетки – в общем, лечат. Чувствует он себя нормально.

Напомним, недавно Александр Кабанов провел 15 суток в изоляторе временного содержания (ИВС) Ленинского РОВД Бреста за участие в акции протеста против аккумуляторного завода. После освобождения блогер рассказывал, что в ИВС у него тоже была повышенная температура, однако он связал это с тем, что походил босыми ногами по холодной воде на рыбалке, и от госпитализации отказался.