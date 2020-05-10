Олег Сенцов: Я ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в прошлом 10.05.2020, 18:08

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Олег Сенцов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Об этом бывший узник Кремля заявил в годовщину своего ареста.

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов заявил в шестую годовщину со дня его ареста российскими спецслужбами, что ни о чем не жалеет, однако не хотел бы пережить это снова, пишет nv.ua.

«10 мая. День, который изменил мою жизнь шесть лет назад. День ареста и пыток. Я ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз мне бы не хотелось. У каждого свой путь и свой выбор. Я свой сделал еще на Майдане, и если было бы нужно, повторил то же, ни от чего не отрекшись», — написал он на своей странице в Facebook.

Сенцов отметил, что в настоящее время думает о тех украинских гражданах, которые до сих пор находятся в плену РФ и ждут освобождения.

Олег Сенцов вместе с другими политическими заключенными вернулся в Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Тогда домой были возвращены 35 украинских узников Кремля.

Сенцова, оставшегося в оккупированном Крыму после победы Революции Достоинства, 10 мая 2014 года захватили российские силовики, после чего отвезли его в офис «крымского отделения» ФСБ — там ему угрожали, избивали и душили пакетом.

По сфабрикованным обвинениям он находился в российской колонии пять с половиной лет.