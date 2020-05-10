Пенсионерка: Пришлось страну поднимать почти из руин, а сейчас нас бросили 3 10.05.2020, 18:15

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Слонимчанка резко высказалась про отношение властей к пожилым людям.

Пенсионерка из Слонима Нина Степановна прокомментировала gs.by проведение военного парада 9 мая в условиях пандемии коронавируса:

— Я хочу обратиться к людям и сказать, что надо прекратить вооружаться, надо уже вооружаться против болезней. Какая война, против кого вооружаться? Столько оружия, оно само скоро начнет взрываться. Армия ничего не дает, а всех военных надо одеть, накормить, заплатить им зарплату. Сколько денег туда уходит!

Я вообще против войны, зачем это так превозносить? Знаете, воспоминания о войне я ненавижу. Война тронула моих родителей. Я уважаю ветеранов войны, спасибо Богу, что он дал таких людей, которые подарили нам победу. Эти люди немало вложили в страну и после войны. Повернитесь лицом к людям, люди — самое дорогое на планете. Надо наконец обратить внимание не только на ветеранов Великой Отечественной войны, но и на ветеранов труда. А в армии должны служить люди за зарплату, и не надо их туда гнать силой. Я считаю, что в армию должен идти человек, любя эту армию.

Я войны не знаю, мне 70 лет, но все свое здоровье я положила на страну, отработав 50 лет. Пришлось страну поднимать почти из руин, а сейчас нас бросили. Что это за пенсия — чуть более 400 рублей? Хотя бы помощь какую оказывало государство, ведь на эту пенсию сегодня прожить невозможно. Заплати за коммунальные услуги, купи таблетки и живи как хочешь. За свою пенсию я себе ничего не могу позволить. Поэтому приходится к детям лезть в карман, а у детей свои дети и внуки.

Наша Беларусь нищая, и я такая, как Беларусь. До 70 лет работала и что я заработала?