«Число больных коронавирусом в Беларуси будет только увеличиваться» 14 10.05.2020, 18:32

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В стране должен быть введен карантин.

Многие страны Европы усилили меры по предотвращению распространения коронавируса. Слонимчанин Станислав Ольховик работал в Польше. Вернувшись в родной город Слоним, он рассказал gs.by, какие меры профилактики были введены в стране-соседке:

— Я работал в одной строительной фирме в городе Ломжа, который находится в часе езды от Белостока.

Когда ввели карантин в Польше, людям было сначала непривычно, но потом все приноровились. В магазинах покупатели придерживались определенных правил. Например, если в магазине находится только одна касса, то независимо от того, какая площадь магазина, могли там находиться только три человека. За нарушение требований владельцу магазина грозил большой штраф. Поэтому люди с тележками стояли на улице и ждали своей очереди. Мне понравилось одно нововведение в сети «Бедронка», где для пожилых людей были выделены определенные часы посещения магазина — с 10 до 12 часов. В эти часы могли зайти в торговый объект люди старше 60 лет. Это было сделано для того, чтобы они меньше контактировали с более молодыми. Документы не спрашивали, верили на слово. В магазин можно было заходить в одноразовых перчатках, обязательно обрабатывать руки антисептиком.

Когда ввели карантин, детей на улице не было, все сидели по домам. Мне даже пришлось наблюдать, как однажды к девочке, которая выгуливала собаку, подошли полицейские. Они попросили ее позвонить маме, так как одной на улице находиться нельзя и нельзя нарушать правила. Потом мама быстро пришла и забрала свою дочь.

Я хочу сказать, что сейчас люди не придают значения опасности этой болезни. Я в свои 59 лет впервые увидел, как молодая китаянка-строитель выполняет кладку плитки с помощью специального инструмента. Я этот пример привожу для того, чтобы люди понимали, что новый век приносит новые технологии и новые болезни, которых раньше не было. Плитку она укладывала с помощью вакуумной присоски, которая применяется для переноски окон. Но у рабочей была более усовершенствованная присоска: в ручке был аккумулятор и кнопка, то есть ей не надо было резиновым молотком стучать по плитке. Она просто нажимала кнопку и укладывала плитку.

Поэтому если пожилые люди думают, что это обычный грипп, то они ошибаются и недооценивают всей опасности этого коварного вируса. Дело в том, что пожилые люди привыкли жить, как во времена Советского Союза. Сейчас надо жить сегодняшним днем, а не в прошлом времени, потому что если живешь прошлым, то не понимаешь, что сейчас происходит. И я считаю, что карантин должен быть, так как он уменьшает распространение болезни. Поэтому он должен быть хотя бы в каких-то районах, где выявлен опасный очаг коронавирусной инфекции, например в Витебской области. Людям надо объяснять, что они должны остерегаться этой новой болезни.

— Как вы думаете, какой прогноз ждет Беларусь в связи с коронавирусом?

— У нас будет увеличиваться число больных из-за такого отношения, к сожалению.