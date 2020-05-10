В Минске значительно упали сделки по недвижимость 6 10.05.2020, 18:52

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Установлен самый низкий показатель с 2016 года.

В Национальном кадастровом агентстве Госкомимущества рассказали, что в апреле в Минске было состоялось 590 сделок купли-продажи без учета долей и комнат. По сути, это является самым низким показателем с 2016 года, пишет kp.by.

Всего было продано 31,7 тысяч квадратных метров на 96,4 млн рублей. В НКА также добавили, что как в денежном, так и в площадном выражении это в 2,2 раза меньше, чем в марте. В абсолютных цифрах уменьшение составляет 696 сделок. А в сравнении с максимальной цифрой за последний годовой отрезок (1395 сделок в феврале 2020-го) падение сразу на 805 пунктов.

Интересно, что на этом фоне первичный рынок заметно вырос. Его доля составила 11,5% от общего числа сделок купли-продажи. Однако и в этом сегменте после роста на протяжении I квартала в этом году цены пошли на спад. Если считать в долларовом эквиваленте, то средняя цена на однокомнатные квартиры снизилась на 12,2%, на двухкомнатные - 6,4% и на трехкомнатные - 15,8%.

Конечно, если брать белорусский рубль, то из-за того, что он упал за апрель по отношению к доллару на 6,5%, цена на квадрат однокомнатной квартиры стала меньше на 7,6% чем в марте. Сейчас продавцы просят 3440 рублей за квадрат. У двухкомнатной квартиры показатель в разы меньше, всего минус 0,3%. Здесь просят 3310 за квадратный метр. Средняя цена на трехкомнатные квартиры снизилась где-то на 10% и составляет 2940 рублей за квадрат.

На рынке вторичного жилья из-за разницы курса валют в долларах идёт снижение на 3-4%, а в белорусских рублях наоборот – повышение на 1,7% на «однушки». В рублях это 3630 за кв.м. На 1% выросла цена двухкомнатных квартир, и составляет 3150 рублей. Что до трёхкомнатных, то здесь плюс 5,6% и 3030 рублей за квадрат.