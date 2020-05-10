Под Брестом выявили зараженные коронавирусом деревни 10.05.2020, 18:59

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В Малоритском районе произошла вспышка COVID-19.

Вспышка Covid-19 в Малоритском районе Брестской области. Заболевшие есть в Районном центре культуры, а также в близлежащих деревнях, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Малорита, районный центр культуры на улице Советской, 36. Есть заболевшие, подозревают заражение коронавирусом. Подтвержденный диагноз у уборщицы. Ее муж - музыкант, который поет в местном церковном хоре, а в выходные играл на свадьбе. Четыре работника дома культуры на самоизоляции", - пишет житель районного центра.

"К нам в Малориту, в ЦРБ, вчера привезли на скорой из одной близлежащей деревни больного мужчину. Водитель скорой в полной экипировке", - сообщает сотрудник Центральной районной больницы.

"В больнице в Малорите есть около десяти жителей деревень с подозрением на Covid-19. Пока у всех диагноз "пневмония", - пишет житель Малориты.

"В Малоритской ЦРБ реанимации лежит дальнобойщик в тяжелом состоянии", - сообщает читатель.

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