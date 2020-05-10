Работа будущего: Кого будут искать компании через 10 лет? 9 10.05.2020, 19:11

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Мнение эксперта.

Будет ли актуальным через 10 лет то, чем я занимаюсь сейчас? Чему учить детей? Как адаптировать систему образования под быстро меняющиеся обстоятельства и запросы общества? Будет ли у людей достаточно работы, или нас заменит искусственный интеллект?

Наряду с другими темами, которые затрагивают наши мысли, эти вопросы требуют отдельного внимания и обсуждения, пишет эксперт Елена Вольская для nv.ua.

Историк Юваль Ной Харари, выступая на международной конференции Davos 2020, представил миру идею о том, что современное понимание работы — достаточно недавнее явление, которому не более 200 лет. И тем не менее уже сейчас происходит и в самое ближайшее время произойдет трансформация того понятия, которое мы привыкли считать работой. С другой стороны, Харари подчеркнул тогда, и продолжает настаивать на том, что человечество должно осознать риски, связанные с развитием технологий. В частности, риски, связанные с изменением работы как понятия.

Мы живем в глобальном ожидании, что вот-вот технологии захватят мир, и нам нечем будет заняться. В процессе этого ожидания, а также, собственно, с развитием технологий, адаптируются наши запросы и потребности. Если говорить о развитых рынках, то мы видим все больше и больше запросов на:

- сокращенный рабочий день и рабочую неделю

- работу из дому

- гибкость рабочих графиков

Очевидно, что этот тренд не задается работодателями, а скорее ими принимается. Тема горячо поддерживается в обществе, и вот складывается впечатление, что будущее наступило, или буквально на пороге. Вот он — уровень желанной свободы и гибкости, когда работать можно по внутренней потребности, под влиянием вдохновения и при удачно складывающихся обстоятельствах. Реальную эффективность такой модели работы еще трудно оценить, поскольку ее масштабы существенно меньше, чем кажутся, и скорее каждая отдельно взятая компания может оценивать эффективность моделей работы для себя. Тем не менее, уровень запроса говорит об уровне эмоций в обществе. Создается впечатление, что поколение Y и миллениалы насмотрелись на Х-ов, и никак не хотят жить в иллюзии свободы, пробираясь вверх по карьерным лестницам и лишая себя возможности наслаждаться жизнью и результатами своего труда.

Скорость развития технологий и проникновения их в нашу жизнь в том числе ограничена количеством подготовленного компетентного персонала, который может эти технологии не только создавать, но и внедрять, использовать, поддерживать и обслуживать

Итак, складывается впечатление, что работы уже становится меньше, и делать ее уже можно по-другому.

С другой стороны, нельзя рассматривать данный вопрос исключительно в контексте развитых стран, Европы и Северной Америки. Если расширить сферу применения вопроса: будем ли мы работать меньше в следующем десятилетии, сохранится ли привычная 40-часовая рабочая неделя на весь земной шар, то мы увидим, что для многих стран прийти к привычной нам 40-часовой рабочей неделе станет достижением. Так, в некоторых странах Азии и Латинской Америки продолжительность рабочей недели может занимать 80 часов и более.

Что же на самом деле нас ожидает в ближайшее десятилетие? Нужно признать, что мы находимся в разгаре эпохи цифровой трансформации. Это значит, что данная трансформация еще не произошла, и мы на этапе длительного пути. Ожидание быстрых изменений лишь только требует больше и больше часов человеческого интеллекта, необходимого для создания искусственного. В ближайшие годы мы можем ждать нескончаемо растущий спрос на профессионалов в сфере ИТ. Одновременно с этим, растет продолжительность жизни и ценность ее в наших глазах, что потребует все больше профессионалов в сфере биотехнологий.

Действительно, мы можем ожидать, что все больше простых, повторяющихся, рутинных и алгоритмичных задач будет выполняться роботами. С другой стороны, диджитализация общества и коммуникаций создает дополнительный спрос на все профессии, связанные с грамотным и профессиональным человеческим общением.

Человечество в стадии строительства мечты, и оно увлечено. Увлеченные люди будут много работать.

С какими же трудностями нам предстоит столкнуться?

Кто хоть раз проходил путь трансформации и автоматизации в большой компании, знает, что любые достойные технологические начинания могут сломаться «об людей». Это говорит о том, что и на сегодняшний момент скорость развития технологий и проникновения их в нашу жизнь в том числе ограничена количеством подготовленного компетентного персонала, который может эти технологии не только создавать, но и внедрять, использовать, поддерживать и обслуживать.

Мы должны быть готовы к тому, что нужно будет доквалифицироваться и переквалифицироваться в самое ближайшее время. Наверное, людям, рабочий путь которых уже состоялся, это будет сделать сложнее, чем тем, у кого он только начинается. Но это не значит, что этого можно будет избежать, если ты не хочешь быть выброшенным волной этих изменений на берег.

Кроме готовности самому меняться, вечно учиться и развиваться, нужно понимать, что и это будет стоить денег. И тут очень велика будущая роль корпоративного обучения. Прежде всего, в интересах большого бизнеса будет быстро переучить свой персонал и обучить его именно тому, что данному бизнесу нужно. Трудно себе представить компанию будущего, у которой корпоративное обучение не станет уже не только конкурентной стратегией, а просто частью ежедневной рутины.

Что же говорить об образовании, вряд ли мы можем ожидать, что глобальные образовательные системы будут способны настолько быстро перестраиваться. Однако, мы можем направлять детей и обучать их тому, что точно потребует общество будущего:

- Эмоциональный интеллект, способность понимать и выражать эмоции;

- Критическое мышление, способность анализировать и подвергать сомнению;

- Так называемые софт скилз, социальные навыки;

- Гибкость и адаптивность.

На последнем хотелось бы остановиться особенно. С ростом продолжительности жизни и одновременно с ускорением динамики изменений в обществе, мы уже не можем предполагать, что будет достаточно освоить одну профессию, добиться в ней мастерства, сделать классическую карьеру и всю жизнь зарабатывать. Скорее всего, большинству выпадет шанс построить несколько карьер за жизнь и несколько раз сменить амплуа. Основное, чему нужно сейчас учить детей — учиться нужно будет всегда, и нужно будет уметь быстро переключаться. Кстати, речь сейчас идет далеко не только о детях. Этот навык должны прибрести уже сейчас и те, кому сегодня 40 и 30.

И вот, когда наступит «Роботорай», сможет ли человечество перестроить типичный образ жизни? Связана ли работа изначально исключительно с удовлетворением потребности в хлебе насущном? Или же за этим стоит значительно большее? Сможем ли «уже вкусившие» выкинуть из наших жизней потребности быть полезными, нужными, потребности в смыслах, целях и предназначениях?

На самом деле, за последние 200 лет, несмотря на то, что жить становилось все лучше и лучше, работы становилось и становится все больше и больше. Тенденция остается все та же, квалифицированные эксперты нужны во всех сферах бизнеса и мало кто хочет работать с теми, у кого желания работать нет. Но желание развиваться заставит всех пересмотреть приоритеты и подстроиться под мир, который меняется быстрее, чем мы.