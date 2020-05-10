Коронавирус обнаружен в областном онкологическом диспансере Гомеле 1 10.05.2020, 19:20

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: RFE/RL

Еще пару дней назад он считался «чистым».

Читатели из Гомеля пишут телеграм-каналу "Баста" о новых случаях Covid-19 в областном центре. Коронавирус обнаружен в областном онкологическом диспансере, который еще пару дней назад считался "чистым".

"Гомель, улица Денисенко, 12. Забрали женщину с с ковидом. Время - час ночи", - пишет читатель.

"Гомель. 8 мая. С разницей в 5 минут приезжали скорые на.улицу Мазурова в дома 127 и 127А, они находятся напротив друга", - сообщает очевидец.

"В Гомельском областном онкологическом диспансере, который еще пару дней назад считался "чистым", выявили Covid-19. В пятницу, в спешном порядке стали выписывать больных, очень много отправлено домой. Не выписали только тех, кому осталось по 3-5 дней лечения, их перевели в отдельные палаты.

На второй этаж отделения радиологии был запрещен доступ для пациентов с других этажей. До этого, около недели тому назад, в онкологический диспансер на КТ стали привозить пациентов с подозрением на Covid-19 из другой больницы, так как аппарат компьютерной томограммы там временно не работает.

Заболел кто-то из лаборантов и пациентов. Врачи и медперсонал в больнице с пятницы в противочумных костюмах, масках, перчатках, хотя в апреле были даже без масок. Пациенты - в масках, и при посещении сеансов лучевой терапии всем выдают перчатки", - пишет сотрудник диспансера.

"Отец находился на лечении в онкодиспансере, в пятницу после обеда пришлось его срочно забирать из больницы. Из 6 человек из его палаты в больнице оставили двух, у них лечение заканчивается 12 мая", - сообщает житель Гомеля.

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