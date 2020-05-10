Первичное звено работает вхолостую Василий Власов

10.05.2020, 19:31

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Каковы приоритеты российской медицины?

А вот рассказ анонимного врача первички из Москвы. Не судите его/ее за анонимность - страна такая. Рассказ содержательный очень:

- Позволю себе рассказать о ситуации с ведением Covid в амбулаторном звене. Накипело знатно, букв будет много. Не умею писать так красиво как коллеги из ОРИТ, но очень хочется донести степень хаоса в медицине РФ.

Последние две недели наплыв пациентов с короной очевиден (ранее 1-2 пациента на участок, сейчас 10-15 на один участок в неделю), а официальная статистика без прироста. Всё просто, Роспотребнадзор перестал отдавать результаты мазков. Мы до сих пор не получили результаты мазков от 30.04. Случаются ситуации, когда приходят положительные мазки недельной давности, при этом за неделю пациент поправляется и ведёт активную социальную жизнь.

Также мы не можем выписать вылечившихся пациентов без 2х отрицательных мазков. Но нам же их не присылают, так и сидят у нас здоровые пациенты на БЛ по месяцу.

Мазки мы обязаны брать на 1,10,12 дни у больных и контактных в квартире, в день на участок около 30 мазков выходит (в неделю 150-200 на один участок). Получаем результат 3-5 мазков из всех взятых. Очевидна бессмысленность мероприятий.

Как врач хочу отметить, что для постановки диагноза в 80% мазок не нужен. Уж очень специфическая клиника. Да и на лечение это не влияет. Мазок нужен только для того, чтобы определить, продолжает пациент выделять вирус или нет. Европа давно снизила объёмы исследований, как это влияет на их статистику, не знаю.

Отдельно хочу рассказать про ковид-пневмонии. Они встречаются довольно часто. Звучит интерстициальная пневмония совершенно иначе, чем бактериальная. Т.е. её можно поставить аускультативно. В моем случае я её наблюдаю у 70-80% обратившихся, протекает, как правило, не злостно. Госпитализации достаточно редко (но это в масштабах одного участка).

Ставить в диагноз пневмонию мы имеем право только после КТ. Теперь начинается самое интересное. Чтобы сделать КТ, мы должны вызвать неотложку. Она повезёт пациента на КТ, будет сидеть там с ним в очереди 6-8 часов, по результатам они решают, куда пациента везти дальше. Получается, что целая бригада неотложной помощи выпадает из рабочего процесса на 7ч с одним пациентом. Из-за этого коллапс на неотложке.

С этой недели стационары перестали брать ковид-пневмонии без КТ, так что если пациент ухудшается, но держит сатурацию, ему предстоит пол дня кататься по городу с непонятной целью. От себя хочу добавить, что КТ не всегда является первой необходимостью, его можно сделать спокойно, находясь в стационаре. Пневмония слышна хорошо, даже примерно можно объем поражения прикинуть. Её развитие невозможно затормозить или остановить на амбулаторном этапе, на амбулаторное лечение КТ практически не влияет (лечить все равно особенно не чем).

В итоге мы имеем то, что первичное звено работает вхолостую. Мы не можем ставить ковид и сажать пациента на карантин даже в очевидных случаях. Они и их сожители разгуливают везде, а мазки мы можем получить и через 10 дней. Мы не имеем права ставить пневмонию без КТ, а КТ мы не можем сделать, потому что нет бригад неотложки. Сатурацию мы не можем измерить, потому что нет пульсоксиметров.

Мы не можем назначить правильное лечение, потому что препаратов нет в аптеке, зато распоряжение сверху назначать всем гриппферон и арбидол (считаю производители отлично подсуетились). Мы не можем выписать пациентов. Зато мы очень хорошо можем обзванивать 65+ пациентов ежедневно (25-50 человек в день)! Вот приоритеты российской медицины.

На данном этапе Роспотреб показал полнейшую несостоятельность, это просто крах всего орг. здрава. Неужели за 2 месяца нельзя было подготовиться!? Кстати, есть такое чудесное место - эпидбюро. Там нужно регистрировать каждый случай ковид, дозваниваться туда нужно около 1ч в ожидании, а дозвонившись, можно зарегистрировать не более 3х человек, это ли не издевательство!?

Очень страшно работать с ковид без пульсоксиметра. Вчера после меня неотложка приехала через 4 часа, сатурация была уже 60. Был бы пульсоксиметр госпитализировали бы экстренно.. Не судите строго, просто очень страшно, что пациенты начнут умирать дома..

Василий Власов, kasparov.ru