Белоруска в Бразилии: Запустила свой бизнес и за год смогла купить квартиру на пляже 10.05.2020, 19:45

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Как Ольга Алвес зарабатывает на организации родов в Бразилии.

Ольга Алвес называет себя Brazilmama. Девушка запустила свой бизнес, суть которого в том, чтобы помогать русскоязычным девушкам организовать роды в Бразилии и оформить все необходимые документы. О том, почему русские женщины готовы платить несколько тысяч долларов за роды в другой стране и почему это стало трендом, Ольга рассказала probusiness.io.

Путь к бизнесу: «Честно пыталась найти хорошо оплачиваемую работу, но не удалось»

— Мой отец был военнослужащим, мы жили в военном городке под Столбцами. Я любила место, в котором жила, но с детства грезила далекими жаркими странами. Помню, когда мне было около 8 лет, я нашла книгу «Орден желтого дятла», «проглотила» ее за день и влюбилась в странно звучащее слово «жабутикаба» (экзотическое растение из Южной и Латинской Америки. — Прим. probusiness) и в страну Бразилию.

С 6 класса я хотела быть переводчиком, поступила в МГЛУ и изучала английский, а на третьем курсе случайно успела вскочить в последний вагон, точнее, в группу по изучению третьего иностранного — португальского языка. Еще до поступления в университет я изучала его самостоятельно, и мне очень нравилось.

После университета я честно пыталась найти хорошо оплачиваемую работу, но мне это не удалось. Теперь я могу сказать, что все, что ни делается — к лучшему. Поработав некоторое время за копейки, я уехала в Москву.

Пару лет работала в сфере ВЭД, а затем «ушла в свободное плавание», причем, сама того не зная, в День фрилансера. Я поняла, что хочу вернуться к своему призванию — к языкам. Решила во что бы то ни стало использовать в работе свой свободный португальский. Поэтому целыми днями создавала объявления и рассылала их в бразильские бюро путешествий, в крупные российские компании — организаторы конференций и т.д.

Вскоре я уже принимала своих первых бразильских туристов и работала на выставках, ездила с португалоговорящими клиентами по России на бизнес-переговоры и тому подобные мероприятия.

Совершенно случайно в аэропорту Домодедово я познакомилась с бразильцем, который приехал изучать русский язык. Он вернулся в Бразилию, но общаться мы продолжили. Еще год у нас продолжался интернет-роман. И, наконец, в 2015 году я переехала в Сан-Паулу, после 4 лет постоянных поездок туда в отпуск.

Через месяц после моего приезда мы поженились, а еще через полгода переехали в город Флорианополис. До этого мы жили в Сан-Паулу, но мужу там не нравилось из-за высокого уровня преступности и масштабов самого города. Поэтому мы нашли компромисс и переехали во Флорианополис, где до переезда ни разу не были.

Я продолжала работать переводчиком в Сан-Паулу, хоть Флорианополис находится не так уж и близко. Помимо работы я пошла на курсы гидов, чтобы работать гидом на водопадах Игуасу. Но постепенно понимала, что быть гидом — это не мое призвание.

Однажды мне позвонила женщина, которая нашла мой телефон в интернете, и предложила мне сопровождать ее как переводчик на родах. Я удивилась, но, подумав, согласилась.

Все прошло прекрасно, и я подумала: надо развивать это направление! Многие знают о популярности организации родов в США, такое же направление активно развивается в Мексике. Я была уверена, что такие услуги станут востребованы и в Бразилии.

И оказалась права: с 2016 года роды в Бразилии стали своего рода общемировым трендом среди будущих мам.

Свой бизнес: «Помогает сарафанное радио»

Раньше о Флорианополисе мало кто вообще что-то знал. Теперь же многие русскоговорящие мамы в мире в курсе, что именно здесь находится Brazilmama — мой центр по сопровождению родов для русскоговорящих пар.

Сначала я работала одна, а потом сдружилась с одной из клиенток — и с 2017 года мы ведем общее дело.

Наши услуги — это полное сопровождение клиенток до и после родов: от помощи в оформлении документов и поиска врача, доулы (сопровождающей на родах. — Прим. probusiness), консультантов до присутствия во время родов и оформления документов новорожденному и родителям.

Конечно, чтобы привлечь клиенток, нам нужна была реклама. Я начала с того, что писала в некоторые тематические СМИ. Например, у нас выходили статьи в журнале о родительстве, в специальном журнале о Бразилии, на тематических сайтах. Кроме того, мы запустили таргетированную рекламу в Instagram.

Ну и, конечно, сарафанное радио помогает. Довольные клиенты передают своим друзьям мои контакты. Уже много пар приехало таким образом.

Наш бизнес поначалу был совсем небольшим, поэтому для официальной регистрации достаточно было оформиться в качестве предпринимателя (что-то вроде нашего ИП). Потом, когда годовая прибыль становится выше определенной суммы, нужно открывать и регистрировать компанию. Тогда от суммы каждой сделки нужно платить 4% налогов.

Почему женщины хотят рожать в Бразилии?

Во-первых, медицина в стране (я говорю конкретно о штате Санта-Катарина и городе Флорианополис) — прекрасная. Роддомы — что платные, что бесплатные — укомплектованы современной аппаратурой и штатом врачей.

Во-вторых, рожая в Бразилии, мама дарит своему ребенку «гражданство по праву почвы». Таким образом, у ребенка уже будет как минимум два гражданства, и в будущем он сможет выбирать, где жить, учиться и работать и какими привилегиями пользоваться. У некоторых наших клиентов бывало и по 7 паспортов разных стран.

Бразильский паспорт — один из «сильнейших» в мире. Он дает человеку право посещать без визы 150 стран, а еще в 20 можно запросто получить визу либо по интернету, либо прямо в аэропорту.

Есть свои плюсы и для самих родителей. После рождения ребенка в Бразилии они могут подать документы на ВНЖ. А по прошествии примерно полутора лет — на гражданство. Многие наши бывшие клиенты возвращаются во Флорипу и покупают недвижимость, живут на острове. Таким образом, мы формируем русскоязычное сообщество в городе.

Если сравнить, например, с популярными для родов у иностранок США — там только ребенок получает заветную «синюю книжечку», а родители в лучшем случае получат право подать документы на гражданство через 21 год. А до этого нужно будет платить за ребенка налоги, так как он гражданин США — и не важно, живет он в Штатах или нет.

Бизнес-идея: зачем женщинам посредник?

Организовать роды в Бразилии в принципе не очень-то сложно. Есть платные и бесплатные клиники, которые без проблем принимают как местных рожениц, так и иностранок. По сути, достаточно приехать в страну и обратиться в клинику, в которой планируются роды. Но главная проблема чаще всего — языковой барьер. Потому что в Бразилии не все разговаривают на английском языке. А даже если и разговаривают, то уровня владения им будет недостаточно, чтобы разъяснить всю важную информацию на приеме у врача.

Если после рождения ребенка пары планируют оставаться в стране, переехать на ПМЖ, то когда они идут подавать документы на ВНЖ или гражданство, в официальных органах никто не будет общаться на английском — везде висят огромные плакаты: «Все разговоры осуществляются на португальском языке».

Именно в сопровождении переводчика и уже опытного во всех бюрократических аспектах человека и заключается полезность моего центра для будущих родителей. Мы помогаем как можно глубже погрузиться в менталитет бразильцев, в их традиции, да и в бразильскую бюрократию, наконец.

Кто-то думает: каждый может запустить такой бизнес — только принимай клиентов да стриги купоны. Но у нас нет права на ошибку!

Для ведения такого бизнеса нужно быть начитанным, образованным, в первую очередь. К тому же весь процесс сопровождения пары и самих родов должен быть четко структурирован. У центра должны быть связи, которые помогут парам на всех этапах подготовки к рождению ребенка — например, многим нужно подсказать курсы подготовки к родам, консультанта по ведению беременности, порекомендовать клинику, доулу или врача.

И еще — у нас нет права на ошибку. Потому что из-за любой оплошности пострадает клиент, его кошелек, а в худшем случае — здоровье матери и ребенка.

Еще одна причина, по которой обращаются в наш центр — беременная женщина не хочет ни о чем думать. Она хочет отдохнуть, погулять по берегу моря, поесть вкусных фруктов, свежего мяса или рыбы и готовиться ко встрече с ребенком. А всем остальным пускай занимается кто-то другой. Такие услуги мы и предоставляем.

Самое сложное в моей работе — люди. И самое приятное — тоже люди, счастливые и добившиеся своей цели.

Сколько стоят роды в Бразилии: «За год заработала на квартиру на пляже»

На сегодняшний день самый популярный наш контракт стоит 4800 долларов. В него входит полное сопровождение до и в процессе родов: консультации до и после родов, оформление всех необходимых документов, присутствие на самих родах и т.д.

Расходы у нашего центра тоже есть на многое. В первую очередь это налоги, государственные переводы, оплата передвижений. Кроме того, есть траты на рекламу, приятные подарки мамочкам ко дню выписки из роддома… Всех расходов не перечислить.

Но при этом, не буду скрывать, это хороший и честный бизнес. За год смогла купить квартиру на пляже.

Кто клиенты центра сопровождения родов?

За три с небольшим года работы к нам обратилось уже более 100 русскоговорящих пар, а сейчас мы уже выходим и на англоговорящий рынок.

География наших клиентов широкая: вся Россия — от Москвы до Владивостока, Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан, Турция, Канада, даже Китай, Таиланд и Бали. Практически все — русскоговорящие. Были пары смешанные, например, муж из Конго, а жена — из Тольятти. В последнее время участились приезды родителей, которые решают рожать 3–4–5 ребенка.

Как коронавирус повлиял на бизнес?

Коронавирус внес свои коррективы, конечно. Многие пары, которые планировали роды в Бразилии, сейчас не могут приехать в страну из-за закрытых границ. Им, конечно, пришлось изменить свои планы. Но у нас сейчас еще находятся 5 беременных пар, которые приехали до закрытия границ. И еще выстроилась очередь из желающих приехать к нам, как только откроют авиасообщение из России и соседних стран.

В данный момент несколько пар решили рожать дома из-за опасений по поводу больниц в период пандемии. Мы сотрудничаем с центром домашних родов всемирно известной мексиканки Наоли Винавер, которая живет во Флорианополисе. А одна из ее доул является подругой супермодели Жизель Бюндхен и принимала у нее обоих детей — конечно, ее услуги имеют особую популярность среди будущих мам.

Кроме того, помимо сопровождения родов я занимаюсь переводами на курсах наращивания ногтей. Раньше, до распространения коронавируса, в Бразилию приезжали инструкторы из России, а я переводила курсы со сцены. Сейчас мы продолжаем делать курсы, но уже в онлайн-формате. Так что работа кипит.

После того как ситуация с коронавирусом, наконец, разрешится, мы планируем сразу же начать принимать заявки от мам и пар. Конечно, в перспективе я вижу расширение спектра услуг нашего центра. Например, мы уже потихоньку начинаем оказывать услуги по законному переезду в Бразилию не только на основании родов, а еще и по учебе, по инвестициям и т.д.