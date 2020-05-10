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Видеофакт: Украинские герои с передовой записали поздравление матерям

  • 10.05.2020, 20:12
Видеофакт: Украинские герои с передовой записали поздравление матерям

Во второе воскресенье мая в Украине празднуется День матери.

Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, записали видеопоздравление с Днем матери. Бойцы поздравили своих и всех украинских матерей с их праздником. Видео обнародовал пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 10 мая, пишет zn.ua.

В воскресенье, 10 мая, в Украине отмечают День матери, праздник приходится ежегодно во второе воскресенье мая. Впервые праздник в стране отметили в 1929 году во Львове. После традиция празднования распространилась по Тернопольской области и в Восточной Галичине. Вместе с тем, в советский период празднование запретили.

Официально День матери в Украине отмечают после подписания президентом соответствующего указа от 10 мая 1999 года.


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