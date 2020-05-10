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В Бресте из-за наплыва пациентов с COVID-19 не хватает «скорых»?

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  • 10.05.2020, 20:18
  • 3,072
В Бресте из-за наплыва пациентов с COVID-19 не хватает «скорых»?

Медики в противочумных костюмах приезжают к пациентам на обычных авто.

Телеграм-каналу «Баста» прислали из Бреста, улица Московская, 301 интересные фото. На них запечатлена проверка состояния пациентов, у которых подозревают Covid-19.

Примечательно, что врачи приехали на обычной машине.

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