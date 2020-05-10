Строительство «Северного потока-2»: будущее газопровода станет известным до конца мая 10.05.2020, 20:43

Посол Украины в Германии рассказал о работе немецкого регулятора.

Уже к концу мая немецкий регулятор, который рассматривает строительство "Северного потока-2", объявит свое решение относительно будущего газопровода. Хотя благодаря санкциям США строительство приостановлено, борьба все еще продолжается. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет zn.ua.

"Сегодня ситуация такая, что, благодаря в первую очередь американским санкциям строительство этого газопровода приостановлено, возможно, и прекращено навсегда. Но борьба продолжается. Поскольку компания "Северный поток-2" подала ходатайство независимому немецкому регулятору, который может предоставить этому проекту исключение из законодательства ЕС", – отметил Мельник.

По его словам, пока неизвестно каким будет это решение, поскольку это не правительственный, а независимый орган. Однако, в зависимости от того, каким будет решение регулятора, можно будет говорить и о том, насколько искренней или не искренней была позиция официального правительства, которое уверяло, что законодательство ЕС будет соблюдено, а "интересы Украины максимально учтены".

Исключения строительства из-под регулирования Евросоюза будет невыгодным для Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель два года назад обещала, что независимо от судьбы "Северного потока-2", транзитная роль Украины будет обеспечена. Она лично вела переговоры с Путиным в декабре прошлого года не только по объемам этих поставок, но так же и в отношении ценовых параметров.

"Благодаря шагам, которые осуществляет и украинская дипломатия совместно с "Нафтогазом", с нашими партнерами, мы можем с определенным оптимизмом говорить о том, что это разрешение, исключение для "Северного потока" все-таки не будет предоставлено. Решение ожидается до конца мая этого года. То есть нам осталось ждать не так долго", – сказал посол.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Основателем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток-2" является российский газовый монополист "Газпром".