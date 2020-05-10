Многодетная мама о коронавирусе: Если со мной что-то случится, кто детей смотреть будет? 10.05.2020, 20:56

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Как белоруски берегут себя и своих детей, уйдя на самоизоляцию.

Три случчанки, которые сейчас сидят на добровольной самоизоляции, рассказали «Кур'еру», почему никуда не ходят, что делают дома и как изменилась их жизнь. Первую историю рассказала мама 4-х детей, которая недавно потеряла мужа. Вторую — многодетная мама из Слуцка. Третью — случчанка, которая перебралась в Минск и воспитывает маленькую дочку.

Надежда Леончик: «Если со мной что-то случится, кто детей смотреть будет?»

У меня четверо детей. Муж умер 5 месяцев назад. Старшей дочке — 12 лет, средней — 10 лет, ещё одной девочке — 4 годика и мальчику — 2 годика. Я пока в декретном. Младшему 3 года будет в августе. Мы в деревне живём. У меня хозяйство и огород.

Старших в школу не отпускаю. Написала заявление до конца учебного года. Они занимаются дома, готовые задания отправляют по интернету учителям. Уроков стали в два раза больше задавать, чем было в школе. Конечно, я помогаю. Где чего-то не понимаю — спрашиваю у учителей. У нас очень хорошие учителя, отзывчивые. Это Бокшицкая школа. И классные руководители — замечательные люди.

С детьми справляться не сложно. У меня старшая и средняя дочки — умницы. И на огороде, и по дому, и уборку делать — всё помогают. И воды принести, и свиней покормить. Отношения намного ближе стали. Больше начали со мной советоваться. И сами меня поддерживают, если тяжело бывает. Говорят: «Полежи, отдохни, мы сами сделаем».

Я выхожу в магазин в маске всегда. Если со мной что-то случится, кто ж детей смотреть будет? У меня нет ни матери, ни отца, поумирали все.

У нас внутренний двор — там есть место для игр. Дети выходят в мячик играть, с игрушками, на велосипеде катаются.

Я по жизни домосед. Не люблю ни дискотеки, ни кафешки. Всю жизнь прожила в деревне. А девочкам, конечно, хочется на улицу с кем-то пообщаться. Но по телефону общаются. Пока эпидемия, так что пускай будут дома.

Катерина Браковенко: «Видели видео, как деток забирают в больницу»

У меня трое детей. Старшему — 8 лет, дочке — 5 лет, а маленькому — годик. Я не скажу, что с ними сложно справляться на самоизоляции. Мы находим, чем заняться. Включаем видео и делаем зарядку. В игры играем. Старший очень любит играть в слова. У младших — свои игрушки.

Мы не водим детей ни в школу, ни в садик. Я никуда не хожу. Только муж ходит на работу. С работы — в магазин зашёл, и всё. С детьми выходим во двор. У нас частный дом, поэтому нам проще.

Мы очень боимся. Видели видео, как деток забирают в больницу. Очень страшно. Тем более в 8 лет детей одних забирают. Поэтому пытаемся уберечь себя.

Конечно, хочется выйти и в город прогуляться с детками, и к родителям хочется в гости. Но боимся, поэтому сидим дома. С родителями и друзьями общаемся по телефону, через интернет. Сейчас, слава богу, способов связи хватает.

Дети скучают по друзьям. Дочка очень сильно хочет в сад. Говорим: «Доча, потерпи». Каждый вечер сидим и вспоминаем с сыном друзей его, как они во что играли, что делали в школе. Объясняю, что надо перетерпеть это всё.

Зато больше времени получается уделить сейчас старшему ребёнку. Мы дома делаем уроки, задания присылает учитель по Viber. И разбираем с ним задания, и общаемся просто на все темы.

На себя не хватает времени вообще. Всё — детям. Меньший ребёночек у меня на груди, даже уроки со старшим делаем вместе с ним.

После самоизоляции в первую очередь поедем к родителям и выйдем в город погулять.

Анна: «У дочки появилась игра называть меня Аринкой и как будто приезжать в гости»

Я в декретном отпуске. Родом из Слуцка, но сейчас живу в Минске. Мамам проще в самоизоляции: почти не надо адаптироваться. И так 3 года сидишь практически привязанным к квартире. Гулять ходим с дочкой недалеко от дома к речке в яблоневый сад. Пользуемся доставкой продуктов. Тоже ничего нового, я этот сервис давно в нашу жизнь внесла.

Скучаю по развлечениям, когда я могла уйти без ребёнка с подругами или мужем гулять на пару часиков в город. По кафе, кино, аквапарку и прочим активностям. Да даже и с ребёнком в гости не сходишь.

У дочки в последнее время появилась игра называть меня Аринкой (это её подружка), приносить мне подарки и приезжать как будто в гости — скучает. Но она тоже привыкла к новым правилам. Иногда даже не хочет идти на улицу и говорит: «Гулять нельзя, детки болеют».

Зато муж теперь постоянно дома. Для меня это плюс. Но для него работа «на удалёнке» — это минус. Мы ему мешаем сосредоточиться. И когда у него созвон по «Скайпу», спрятаться от нас проблематично.

Я стала вести бесплатные онлайн-занятия, развивашки-сказки и английский для детей подруг.

Я себя определяю как «экстравертный интроверт», поэтому мне этот период самоизоляции не даётся слишком сложно.