Неврологи: Коронавирус может вызывать инсульт 10.05.2020, 21:35

COVID-19 провоцирует сгустки в кровеносных сосудах головного мозга.

Клинические наблюдения пациентов с коронавирусом COVID-19, у которых случился инсульт, предполагают, что коронавирус может вызывать сгустки в кровеносных сосудах (артериях) головного мозга. Это обнаружила группу неврологов из UCL и UCLH из Лондона (the National Hospital for Neurology and Neurosurgery), пишет healthinfo.ua.

Полученные данные свидетельствуют о том, что раннее тестирование на D-димер, фрагмент белка в крови, связанный с повышенным уровнем свертываемости крови (тромбоз) у пациентов с коронавирусом COVID-19, может позволить врачам назначать специфические методы лечения, включая антикоагулянты («разжижители крови»), при более ранняя стадия, которая может уменьшить количество людей, у которых впоследствии будут инсульты или сгустки крови в других частях тела.

В исследовательской статье, опубликованной в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, профессор Дэвид Верринг (UCL Queen Square Institute of Neurology) и его коллеги, сообщают о шести последовательных пациентах, оцененных в период с 1 по 16 апреля 2020 года в Национальной больнице неврологии и Нейрохирургии с острым ишемическим инсультом (из-за закупорки большой мозговой артерии) и подтвержденным коронавирусом COVID-19. Острый ишемический инсульт был вызван внезапной потерей кровообращения в области мозга, что привело к потере неврологической функции.

У всех шести пациентов (в возрасте от 53 до 85 лет) имелась окклюзия большого сосуда (большая артериальная блокада) с заметно повышенным уровнем D-димера в крови, что указывает на наличие аномально высоких «продуктов распада фибрина» - компонентов в крови, которые образуются при сгустки разрушаются.

«Раннее использование антикоагулянтных препаратов может быть полезным, но это должно быть сбалансировано с их риском кровотечения мозга, особенно вскоре после ишемического инсульта», - говрит профессор Дэвид Верринг.