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Как власти сами себе противоречат о статистике коронавируса

  • 10.05.2020, 22:27
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Как власти сами себе противоречат о статистике коронавируса

Нестыковки со статистикой по COVID-19 на региональном примере.

Миорский (Витебская область) райисполком опубликовал информацию об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным чиновников на 8 мая в районе выявлено 20 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Они успели дать 42 контакта первого уровня и 135 контактов второго уровня, передает euroradio.fm.

В инфекционном отделении местной больницы и отделении для контактных лиц с начала пандемии пролечили 31 пациента. 13 пациентов находятся на лечении с пневмониями в настоящее время. Эта статистика была опубликована в .doc-файле на сайте исполкома.

В тот же день газета «Міёрскія навіны» со ссылкой на главного санитарного врача района Галину Федукович сообщила, что на Миорщине по состоянию на 5 мая в районе зафиксировано 16 случаев COVID-19. Хотя ещё 29 апреля по информации райисполкома в Миорском районе было зафиксировано 19 случаев коронавирусной инфекции.

Миорская районка "потеряла" как минимум трёх больных.

Отметим, по данным независимых СМИ и блогеров, официальные цифры существенно занижены.


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