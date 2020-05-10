«Очень страшно за маму в Минске, плачу, читая новости» 1 10.05.2020, 22:31

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Белоруска рассказала о карантине в Латвии.

Надежда Ручанова, бывший директор ActiveCloud, сейчас – старший руководитель проектов STAARTER (Латвия), собственник и CEO в BARU. Переживает карантин вместе с семьёй (муж, двое детей, 16 лет и 6 месяцев) в Риге, пишет сайт dev.by:

- Латвия довольно рано ввела карантинные меры — в середине марта. Я должна была лететь в Минск для проведения тренинга и участия в Woman IT Week, но в это время уже пошли разговоры о закрытии границ. Я звонила белорусским коллегам и объясняла, что скорее всего не смогу прилететь, а если и прилечу, то не смогу вернуться назад. Тогда им это было непонятно.

Моя 16-летняя дочь уже не ходила в школу и в Латвии действовал настоящий карантин, а в это время Facebook ещё удивлял историями, как люди тусуются на Зыбицкой.

Мы живём в самом центре Риги, район называется «тихий центр». Несмотря на название, обычно в будни здесь большое движение, много машин. Сейчас — гораздо меньше. В пасхальное воскресенье мы с дочкой выходили, чтобы сделать несколько снимков. Обе были в масках, но эта мера была излишней, так как в 12 дня мы не встретили никого. Даже возле костела было пусто.

Так как я в основном сижу дома, никуда не хожу, много работаю. Вот то, что я знаю:

- объявлен режим ЧС (пока до 12 мая, но может быть продлён);

- закрыты границы, в том числе внутренние: реально сделаны земляные насыпи на дорогах с Литвой;

- отменены рейсы;

- не работают непродовольственные магазины по выходным — только продуктовые;

дети не ходят в школу (про сады не знаю, у нашего 6-месячного малыша няня), студенты – в вузы;

- дети не посещают кружки и другие занятия (английский у дочери онлайн);

- все, кого можно, перевели на удалёнку.

Так как у меня есть ЭЦП (электронно-цифровая печать), ходить никуда не надо. Налоговые декларации без проблем подаю онлайн: тут это и до карантина хорошо работало. Лишь однажды пришлось выйти в банк, чтобы открыть счёт для иностранца: это специальная процедура, для жителя Латвии всё бы сделали онлайн. Банк назначил время визита, на входе я заполнила анкету: расписалась в том, что здорова, не выезжала за границу, не контактировала с заболевшими. Только после этого меня пропустили к сотруднику банка.

Компаниям, которые вынужденно простаиваются (туризм, рестораны) государство компенсирует что-то вроде зарплаты сотрудникам (до 700 евро). Чтобы получить эту помощь, предприятие должно соответствовать определённым критериям: ему должно быть больше года и т. д. Знаю, что есть недовольные среди тех, кто не подпал под эти условия. Население тоже получает поддержку: если ты платил налоги и тебя уволили, то будешь получать пособие по безработице до 8 месяцев. Размер привязан к заработной платы. Если же работал без оформления и налогов — сам виноват. В целом люди чувствуют себя уверенно.

Конкретно для моего предприятия ничего драматически не изменилось: мы работаем, делаем ПО. На днях с заказчиком обсуждали, какие ещё услуги можем им оказать. Но опасения есть. Поэтому сделали антикризисный план, уменьшили расходы, поработали с дебиторкой. Моё второе высшее образование — «Антикризисное управление предприятием», так что я в привычной стихии. В части обучения и консалтинга — отменили все мероприятия до сентября. С партнёрами и заказчиками переходим в онлайн. Я смотрю оптимистично на это направление. Вкладываемся сильно: работаю по 16 часов в сутки на перспективу без единого выходного. Потом отдохнём.

Незадолго до эпидемии мы решили, что хотим сделать бесплатный онлайн-курс по Agile с дальнейшей монетизацией: 16 часов видео + презентационные материалы. Как раз в это время шёл приём заявок на бизнес-инкубацию от латвийского правительства. Я оформила заявку, после чего началась эта история с ЧС. Правила предполагали очную презентацию перед членами комиссии, но об этом уже не могло быть и речи. Инвестагентство Латвии прислало письмо с просьбой записать презентацию на диске. Мы так и сделали, успешно прошли комиссию и теперь ждём подписания договора на инкубацию нашей бизнес-идеи. Поддержка от правительства Латвии на полгода закрывает вопрос с офисом –– нам его дадут (если, конечно, туда ещё кто-нибудь сможет ходить). В Facebook создали группу для общения с чиновниками, они отвечают на наши вопросы. Всё грамотно и чётко.

В магазине за последние два месяца я не была ни разу. Но знаю по рассказам мужа, что в большом гипермаркете убрали тележки и корзинки. В каждом магазине на входе стоит бутылка с дезинфицирующим средством. Продавцы отделены пластиковыми перегородками, все в перчатках.

Заходила в киоск Narvesen (аналог «Союзпечати»): если раньше стаканчики для кофе стояли на открытом месте рядом с кофе-машиной, то сейчас его дают лично в руки. Пока готовился заказ, продавец попросила подождать в сторонке.

Первые дни ЧС горожане разметали продукты. Муж вернулся из магазина и сказал, что забрал последнюю пачку сливочного масла. Но полки быстро заполнились. Поначалу не было ни одного слота на доставку продуктов на неделю вперед — сейчас есть. Доставка везде бесконтактная.

Так как новый проект отнимает всё свободное время и силы, я похудела в изоляции на 6 килограмм при полном холодильнике. Кстати, из-за моей занятости семья круто начала готовить без меня. Сегодня муж делал хачапури — результат можно помещать на обложку кулинарного блога. Малыш спит на балконе два раза в день, гулять с ним не ходим вообще. Няня не пользуется общественным транспортом. Мы специально выбирали жильё так, чтобы можно было добираться пешком.

Выходить можно, но зачем? Все же взрослые люди. Всё понимаем. Дочка иногда ноет, что она хочет погулять, но я не пускаю и говорю: «Можешь написать на меня жалобу в правительство Латвии».

Она учится на режиссера, и когда надо было сделать фотоработу в жанре стрит-арт — делала её с балкона. В итоге получилась лучшая работа курса.

В первые дни карантина дочка заболела ОРВИ. В принципе, уже было доступно добровольное тестирование (платно), но мы посоветовались с семейным врачом и решили не возить её в лабораторию. Чай, покой и «сидите дома». Всё обошлось, хотя сопливили все по кругу: муж, я и даже малыш. Из трудностей: малышу отложили прививку. Попросили не приходить на осмотр в 6 месяцев. Но не категорично, а с формулировкой: если вы не возражаете, то давайте позже. На днях позвонили, предложили время на 12 мая.

Самая большая проблема для меня лично — недостаток информации из Беларуси. У меня в Минске мама: 72 года, лишний вес и сердце. Иногда я плачу, когда читаю новости. Мне очень страшно за неё. Боюсь, что если будет нужна помощь в Минске, то потом будут проблемы с въездом в ЕС.