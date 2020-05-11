Смертность в Москве выросла почти на 20% за последние десять лет 11.05.2020, 7:35

Фото: REUTERS

Уровень смертности в апреле 2020 года перешагнул отметку в 11 тысяч.

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.

Первой на статистику обратила внимание газета The Moscow Times, пишет РБК.

Так, в 2020 году в апреле было зафиксировано 11 846 смертей.

С 2010 по 2019 год средний уровень смертности для апреля составил 9 866, что на 17% ниже, чем в 2020 году.

Кроме того, в этом году апрельские показатели смертности в столице России стали самыми высокими для этого месяца с 2010 года, впервые превысив отметку в 11 тыс.