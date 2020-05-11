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У игрока футбольного клуба «Минск» подозрение на коронавирус

  • 11.05.2020, 7:40
У игрока футбольного клуба «Минск» подозрение на коронавирус

Тренировки команды отменены.

Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо подтвердил, что у одного из футболистов появились симптомы коронавируса. Он не попал в заявку команды на матч с «Городеей».

— К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус, -цитирует Шлойдо «Прессбол». — Его состояние нормально, но есть симптомы. Поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде.


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