Павел Данейко: То, что сейчас происходит - очень милый период по сравнению с тем, что будет осенью 11.05.2020, 7:54

Павел Данейко

Фото: sputnik

Белорусская экономика получит очень серьезный вызов.

Нет сомнений, что в ближайшее время для защиты своего бизнеса, Россия будет возводить дополнительные барьеры на пути белорусского экспорта.

Такое мнение в ходе онлайн-встречи в рамках «Открытого диалога по экономическим реформам» высказал административный директор Центра экономических исследований BEROC, управляющий группы компаний ИПМ Павел Данейко. Thinktanks.by приводит сделанный им краткий макроэкономический прогноз:

- Беларусь, в отличие от многих стран, находится в самых жестких условиях ограничения мер поддержки экономики. Россия, скорее всего, включит печатный станок и денежным потоком зальет многие раны. Это приведет к инфляции, падению курса рубля, но также к поддержке бизнеса и людей.

Самое печальное, что Беларусь сейчас и включить печатный станок не может. Наша долговая нагрузка в этом случае приведет к дефолту. Поэтому мы на сегодняшний день крайне ограничены в инструментах и еще больше, чем остальные государства, ограничены в доступе к внешнему финансированию.

Как эта ситуация будет развиваться? Чисто белорусский выход – опора на собственные силы. Никто не поможет. Мы как-то к этому уже привыкли, но думаю, будет очень сложно. Потому что предстоит осень и, я думаю, экспортно-ориентированная экономика получит очень серьезный вызов. Ведь поддержка национального бизнеса будет в повестке дня любой страны вопросом номер один. А это означает введение таможенных пошлин, защиту национального бизнеса через вырубание внешней конкуренции. И для Беларуси такие меры могут оказаться еще более болезненными. Я думаю, ни у кого нет сомнений, что Россия станет защищать свой бизнес и начнет ставить дополнительные барьеры на пути белорусского экспорта. Поэтому легко не будет.

То, что сейчас происходит, мне кажется, это очень милый период по сравнению с тем, что будет осенью.