Коронавирусом во всем мире заразились 4,1 миллиона человек 11.05.2020, 8:03

Фото: Massimo Bertolini/NurPhoto/Getty Images

Пандемия коронавируса продолжается.

По состоянию на утро 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 102 849 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 282 719 человек, выздоровело 1 411 619 человек.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 329 799, умерло 79 528, излечилось 216 169 человек.

В Испании заболели 224 350, умерл 26 621, выздоровели 136 166 человек.

Великобритания вышла на третье место по заболеваемости – там 220 449 человек заболели, 31 930 умерли.

В Италии заразились 219 070 человек, умерло 30 560.

Далее следуют Россия (209 688 инфицированных и 1915 умерших) и Франция (177 094 инфицированных и 26 383 умерших).

В Беларуси, где реальная статистика скрывается, по данным независимых экспертов, заражены сотни тысяч человек, умерли – несколько тысяч.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.