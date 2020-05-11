«Жизнь огромного количества людей под угрозой» 3 11.05.2020, 8:43

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Партия «Справедливый мир» также требует отменить выборы президента.

Белорусской партии левых «Справедливый мир» считает невозможным свое участие в предстоящей президентской кампании. Об этом говорится в заявлении, принятом Центральным комитетом партии 10 мая.

Решение «палатки» о назначении президентских выборов на 9 августа «Справедливый мир» расценивает как «безответственное и преступное».

«Президентские выборы, если это не профанация, предусматривают в первую очередь широкомасштабные массовые социальные контакты между людьми», − говорится в заявлении.

«Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей», — отмечается в заявлении.

Белорусская партия левых «Справедливый мир» призывает власти Беларуси «одуматься, отменить принятое решение о проведении 9 августа 2020 года выборов президента Республики Беларусь и, в интересах сохранения жизни и здоровья людей, не проводить выборы до окончания эпидемии Covid-19, используя возможности, предусмотренные частью третьей статьи 71 Конституции Республики Беларусь».

Ранее с подобными заявлениями выступили представители правоцентристской коалиции и Сойм Партии БНФ.