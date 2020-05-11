Павел Климкин: Россия вообще не имеет морального права праздновать День победы над нацизмом 3 11.05.2020, 8:57

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ПАВЕЛ КЛИМКИН

Фото: Михаил Маркив/Pool

РФ использует День победы во Второй мировой войне как повод для новых войн.

Российская Федерация развязывает новые войны, поэтому у нее нет права праздновать День победы над нацизмом. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" 8 мая заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Нам не нужно ни при каких условиях отдавать России победу над нацизмом, поскольку она пытается взять ее в заложники и отобрать у нас... Я считаю, что Россия вообще не имеет морального права отмечать этот праздник, потому что главный принцип и нашей, и европейской памяти – это" никогда снова". А Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскрутить на новые войны, такие как у нас, такие как в Грузии, и вообще строить абсолютно новую модель", – подчеркнул Климкин.

Он отметил, что украинцам нужно быть бдительными и не поддаваться на московские провокации с историей.

"Мы не должны вестись на российские попытки нас разъединять. Мы должны просто понимать: все украинцы, которые погибли в войнах, и не важно, на стороне каких империй они боролись, – просто такова была история, и в нашей истории было много сложных моментов – они реально отдали свои жизни за Украину. Здесь нужно поставить точку и очень последовательно, если хотите, вести эту историческую войну, а это также война с Россией. И эту войну нужно выиграть", – добавил экс-министр.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.