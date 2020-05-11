Один человек заразил коронавирусом 533 коллег 11.05.2020, 9:44

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Фото: elcomercio.pe

ЧП произошло на рыбном заводе в Гане.

Работник рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Тема (Гана) заразил коронавирусом 533 своих коллег.

Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

«Все 533 рабочих были заражены одним человеком», — сказал он.

Государственный деятель не сообщил подробностей о том, как распространилась болезнь в заведении и были ли приняты меры безопасности.

Президент Ганы добавил, что «наша стратегия агрессивного отслеживания (людей, которые общались с больным — ред.), массовое тестирование — наш надежный способ искоренить вирус».

Теперь в стране 4700 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем в Западной Африке. Таким образом, 20% всех зараженных в Гане «подхватили» коронавирус от одного человека.

Вследствие болезни в Гане погибли 22 человека. 494 человека выздоровели.