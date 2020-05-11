«Вначале умер мужчина, через пару дней - его жена» 2 11.05.2020, 9:55

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Фото: minutoneuquen.com

Новые сообщения о смертях от Covid-19 в Калинковичах Гомельской области.

Умерли мужчина 56 лет и пожилая семейная пара, пишет телеграм-канал Баста!.

«Минимум трое умерших в Калинковичах от коронавируса за последние дни. Двое из них - муж и жена, обоим было за 80. Вначале умер мужчина и никто этому значения не придал, а далее, через пару дней умерла и его жена. Когда провели вскрытие жены, то оказалось, что у нее коронавирус.

Третий умерший - мужчина 56 лет. Умер якобы от пневмонии, но у него также был положительный тест на Covid-19», - пишет читатель из Калинковичей.

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