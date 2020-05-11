Где сейчас «мужык у капелюшы»? 8 11.05.2020, 10:30

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Что произошло с речицким пивзаводом, который был лидером белорусского пивоварения.

Речицкий пивзавод 20 лет назад был одним из лидеров отечественного пивоварения, а сегодня на промплощадке предприятия остались лишь склады для хранения продукции, произведённой под брендом «Речицкое» в Бобруйске, пишет ranak.me.

20 лет назад речицкие пивовары стали первыми в стране, кому удалось заинтересовать серьёзного иностранного инвестора. Речицкий пивной завод был построен в 1975 году с проектной мощностью 4 миллиона дал пива, и ко времени обретения Беларусью независимости уже отчаянно нуждался в модернизации. Конечно, тут не сидели сложа руки в ожидании доброго и богатого «дяди»: в 1996 году завод был преобразован в акционерное общество, по итогам 1999 года ОАО «Речицапиво» заняло второе место в Беларуси по производству хмельного напитка, пропустив вперёд только минскую «Крыницу». Именно здесь впервые в Беларуси появилась линия по выпуску пива в жестяной банке. Местная кеговая установка некоторое время была самой мощной в Беларуси (120 кег/час). Продукция ОАО «Речицапиво», особенно разработанное здесь в 1989 году знаменитое тёмное «Речицкое пиво», принесшее заводу известность, награды и гран-при, шла нарасхват в соседней России.

Совместное белорусско-литовское предприятие СП «Речицапиво» было создано на базе Речицкого пивзавода в 2000 году (согласно другим источникам – в 2001-м). Литовские партнёры – компания-поставщик оборудования для пивоваренной промышленности – получили 32% акций СП. Реализация программы реконструкции предприятия заняла 4 года и обошлась в 5 миллионов долларов. Работы финансировались преимущественно за счет собственных и прямых иностранных инвестиций, общая сумма которых составила $3,2 млн, ещё на $1,8 млн было привлечено банковских кредитов.

В сентябре 2004 года СП «Речицапиво» запустило в работу новую линию розлива и представило сваренный по немецкому «Закону о чистоте пива» новый сорт «Лебенбир» – первое в Беларуси пиво класса «премиум». Мощность предприятия увеличилась до 6 миллионов дал. В 2005 году «Белгоспищепром» оценивал долю Речицкого пивзавода на отечественном рынке пива в 14%. Марки пива «Речицкое Портер» и «Речицкое Светлое» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь 2006». Предприятие прочно заняло место в тройке лидеров по производству пива в бутылке. Если в 2000 году на Речицком пивзаводе выпускали только семь сортов хмельного напитка, то к 2008 году ассортимент расширился вдвое: «Речицкое», «Белый бархат», «Золотистое», «Светлое», «Янтарное», «Хмельное», «Живое», «Темное», «Лебенбир», «Днепровское», «Светлое», BergG, Lager, Classic, Porter.

В 2008 году произошло событие, с одной стороны, свидетельствовавшее о мировом признании успехов речицких пивоваров, с другой – заложившее основу для ликвидации пивоварни в Речице. В мае европейский лидер пивоварения группа компаний Heineken, которая пришла на белорусский рынок пива в декабре 2007 года, купив бобруйский пивзавод «Сябар», выкупила за почти $10 млн контрольный пакет акций СОАО «Речицапиво». Позже нидерландский концерн выкупил и акции миноритарных акционеров, доведя свой пакет до 95,4% уставного фонда предприятия. Только вместо роста производства пива, по информации специализированного сайта, на заводе начались сокращения и даже прошла предупредительная забастовка пивоваров. Если перед сделкой доля «Речицкого» составляла 8,1% общего объёма производства пива в Беларуси, то в 2011 году она уменьшилась до 0,5%. Правда, теперь кроме пива на заводе СОАО «Речицапиво» стали выпускать ещё и квас «Хатні».

В августе 2013 года владелец принимает судьбоносное для Речицкого пивзавода решение: мощности по производству пива и кваса перенести на производственную площадку в Бобруйске, оставив в Речице лишь склад, солодовню и центр дистрибуции.

«Такие меры дадут стимул для дальнейшего роста, обеспечат максимально эффективное использование инвестиций и позволят гарантировать качество производимой продукции в будущем», — цитировали СМИ пресс-релиз компании.

Так умерла пивоварня в Речице. Рабочих мест лишились как минимум 70 человек. Компания пообещала им выходное пособие «выше, чем предусмотрено нормами белорусского законодательства», а также возможность принять участие в курсах переквалификации с целью скорейшего трудоустройства в других отраслях.

В феврале вице-премьер Беларуси Михаил Русый, принимая участие в заседании Могилёвского облисполкома, на котором были подведены итоги работы народнохозяйственного комплекса региона за 2013 год, раскритиковал убыточную работу компании «Хайнекен» в Бобруйске.

Пустующая недвижимость бывшего пивзавода привлекла внимание местных властей, фактически вынудив начать распродажу. В сентябре 2016 года недвижимость ОАО «Речицапиво» была выставлена на аукционные торги. За 16 зданий общей площадью 21,75 тыс. кв.м, 11 сооружений и 15 единиц передаточных устройств, расположенных на земельном участке площадью более 10 га, просили более 7,5 млн. рублей. к следующему аукциону в ноябре того же года цена лота была снижена на 20% — до 6210471,30 рублей.

А в 2017 году концерн Heineken из Беларуси ушёл. Уже с 1 сентября 2017 года бобруйское ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» стало принадлежать и управляться группой Oasis, которой концерн продал все свои активы в Беларуси. Компании договорились об объединении своих подразделений в Беларуси в одну компанию. Heineken предоставил лицензии на производство («Охота», Zlaty Bazant, Amstel) и продажу (Krusovice, Heineken) пива под своими брендами. Локальные пивные бренды «Бобров», Р»ечицкое», «Жигулевское», а также квас «Хатни» перешли в полное управление со стороны компании Oasis. С 1 февраля 2018 года предприятие стало называться «Бобруйский Бровар».

СОАО «Речицапиво» продолжает числиться в базах данных МНС и ЕГР. Портал информационной поддержки экспорта в качестве вида деятельности СП ОАО «Речицапиво» указывает «Производство и реализация пива и солода». В пресс-службе «Бобруйского Бровара» не смогли предоставить оперативный комментарий на мой запрос. По неподтверждённой информации, промплощадка в Речице по-прежнему используется как логистический узел бобруйского предприятия. Там работает до 90 человек. В перечне предприятий промышленности Речицкого района пивзавод уже не упоминается.

Пивоварня умерла, но бренд продолжает жить. В 2014 году «Речицкое» даже стало официальным пивом Чемпионата мира по хоккею в Беларуси.