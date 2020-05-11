«Не относитесь к врачам как к собакам» 4 11.05.2020, 10:38

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Белорусского участкового врача в защитном костюме не пустили на порог в дождь.

Продолжаем жить в накале эмоций, когда в избытке страх и озлобленность, а в дефиците — понимание и участливость. Напоминаем, что все это — порождение недоверия и лишнего тумана. В редакцию позвонил муж участкового врача поликлиники Юлии. Каждый день он забирает ее в обессиленном состоянии после работы. На днях было обидно до слез, пишет onliner.by.

— Вижу, как они в конце дня приезжают после вызовов, запакованные в эту защиту с ног до головы: костюм, перчатки, респиратор, щиток, бахилы. В таком виде просто сидеть уже тяжело, а они работают. После каждого визита обрабатывают себя аэрозольно. После работы еще надо переодеться, когда сил нет (сужу по состоянию супруги и по выражению лица, видно, когда такой режим выматывает и выжимает до капли), — рассказал муж Юлии.

На прошлой неделе ее вызвали в частный сектор. Когда она приехала — не пустили в дом. Люди испугались. Стали говорить, что им нужен был только рецепт, а его можно выписать и под дождем. В итоге вынесли табуретку на улицу.

— Я вот хочу какой смысл передать: не относитесь к врачам как к собакам, особенно сейчас, когда они делают для всех трудную и важную работу.

Вижу все это, когда она сидит до часа ночи и пишет карты, потому что просто нет времени на бумажную работу в это время. Когда они уставшие идут на работу. И когда с экранов телевизора звучит «спасибо-спасибо». А вдруг сталкиваешься с такими случаями.

Хочу поддержать этим сообщением всех врачей в целом. Ваша работа важна и нужна всем, и большая часть людей это понимают и ценят, держитесь и работайте спокойно. Большинство на вашей стороне и видят ваш нелегкий труд.