Парад в Минске: кто смеется последним

Парад в Минске: кто смеется последним9
- 11.05.2020, 10:53
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Врачи прогнозируют вспышку COVID-19 в Беларуси после помпезных мероприятий на 9 мая.
Несмотря на все предупреждения Всемирной организации здравоохранения, 9 мая в Минске прошел парад, где тысячи участников, согнанных из все уголков страны, находились в центре столицы без масок. Решение провести парад во время эпидемии коронавируса в Беларуси вызвало возмущение белорусов.
Как прошло мерпориятие, которое может вызвать новую волну COVID-19 в Беларуси — в фоторепортаже «Радыё Свабода».