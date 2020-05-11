Парад в Минске: кто смеется последним 9 11.05.2020, 10:53

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Фото: «Радыё Свабода»

Врачи прогнозируют вспышку COVID-19 в Беларуси после помпезных мероприятий на 9 мая.

Несмотря на все предупреждения Всемирной организации здравоохранения, 9 мая в Минске прошел парад, где тысячи участников, согнанных из все уголков страны, находились в центре столицы без масок. Решение провести парад во время эпидемии коронавируса в Беларуси вызвало возмущение белорусов.

Как прошло мерпориятие, которое может вызвать новую волну COVID-19 в Беларуси — в фоторепортаже «Радыё Свабода».