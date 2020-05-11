Президентские выборы в Польше не состоялись 11.05.2020, 10:59

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Фото: charter97.org

Спикер Сейма в течение 14 дней назначит новую дату выборов.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) постановила, что «на выборах президента Польши, назначенных 10 мая 2020 года, не было возможности голосовать за кандидатов». «Этот факт по сути эквивалентен невозможности голосования из-за отсутствия кандидатов», - говорится в постановлении ГИК, сообщает «Польское радио».

«Мы постановили, что голосование не состоялось», - отметил глава ГИК судья Сильвестр Марциняк.

«Мы прибегли к ситуации, предусмотренной в статье 293 Избирательного кодекса, когда голосование невозможно из-за отсутствия кандидатов, или когда кандидат всего один. В такой ситуации ГИК выдает постановление, которое, в свою очередь, передается спикеру Сейма, а затем публикуется в Журнале законов. После публикации у спикера нижней палаты есть 14 дней на повторное назначение выборов, которые должны будут пройти в течение 60 дней», - сказал Сильвестр Марциняк.

Как подчеркнул глава ГИК, решение комиссии означает, что избирательный процесс начнется с самого начала, в соответствии с новым избирательным календарем. Так, избирательные комиссии и кандидаты в президенты будут вынуждены регистрироваться заново.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 Сейм Польши постановил голосовать на выборах президента страны по почте, чтобы избежать опасности новой вспышки коронавируса. Оппозиция настаивает на проведение выборов в обычном режиме, но после окончания эпидемии COVID-19 в Польше.