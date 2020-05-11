Знаменитый белорусский тайбоксер жестко отреагировал на «парад смерти» в Минске 3 11.05.2020, 11:09

3,568

Шокирующее фото от Виталия Гуркова.

Среди противников проведения парада в Минске хватило людей из спорта, но пожалуй наиболее ярко высказался чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков, пишет «Трибуна».

Спортсмен выложил в Instagram фото, на котором к его голове приложили пистолеты люди, одетые в форму, похожую на ту, что носили унтерштурмфюреры СС [военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии]. Отметим, что у дуэта «нацистов» на одежде нет запрещенной символики, которую хитро заменили на буквы.

Что касается самих слов Гуркова, то он написал: «Это фото я посвящаю всем участникам сегодняшнего парада и праздничных мероприятий. На этом снимке я – это вы. Они погибали не для того чтобы мы умирали, и освобождали не для того, чтобы мы были захвачены.

Этот день победы

Антисептиком пропах.

С праздником!»