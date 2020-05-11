Заразившаяся коронавирусом бобруйчанка: Не удивлюсь, если в Беларуси будет еще одна вспышка 11.05.2020, 11:16

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Тесты на коронавирус делаются нерегулярно.

Оксана (Имя героини изменено - Ред.), жительница района Киселевичи, заразилась ковид-19 от свёкра. В первое время, пока симптомы не проявились, с ним контактировала вся семья - приходили в гости. Тесты показали, что вирус "зацепил" только героиню: сегодня она в карантине, живёт отдельно от мужа и детей, пока последнее тестирование не покажет полное выздоровление, пишет bobr.by.

"Многие реагируют агрессивно"

- У нас был конфликт с соседкой, она вызывала на нас милицию. На тот момент тест подтвердился только у одной меня, больше ни у кого из семьи. Но когда кто-то из них выходил на улицу, она вызывала санстанцию, милицию, чтобы нас изолировали. Говорила, что мы хотим плюнуть на неё и убить таким образом. Наслушались много чего неприятного.

Приходил участковый, наряд милиции, санстанция - дёргали целый день. Почему я должна это терпеть?

Участковый милиционер рассказал, что у его родственницы в деревне на соседей с коронавирусом реагируют ещё хуже. И оскорбляют, и угрожают. Но в чём наша вина? Мы же не искали этот вирус специально.

Как узнали соседи? Так как мы были контактами первого уровня, нас ежедневно проверяла милиция и санстанция, чтобы убедиться, что не нарушаем режим. И в один из визитов соседка открыла дверь, послушала что говорят - и началось!

Моё мнение такое: если человек действительно боится заразиться - сидит дома. А она каждый раз выбегает на общую площадку, чтобы поругаться. И даже когда санстанция обрабатывала подъезд - также выходила повозмущаться.

На самом деле многие так реагируют. Свекровь говорила, когда их знакомые узнали о коронавирусе в нашей семье, спрашивали: "А ты не боишься, что тебя побьют?"

Свёкру тоже высказывали знакомые: "Как так? Ты же с нами за руку здоровался". Приходится оправдываться, ведь он действительно ничего не знал.

Грустно осознавать, что люди так относятся друг к другу. Да, это паника. Но если мы начнём так травить всех больных, что будет?

"Тест у свёкра взяли только через неделю с начала болезни"

- Я заразилась от свёкра. Он ежедневно ездил на работу на электричке, скорее всего, там и подцепил. Кстати, он всегда пользовался маской.

И вот ему стало плохо дома, в воскресенье. Поднялась температура, вызвали "скорую", но медики ехать отказались. Объяснили, что "37,9 - это не температура". Посоветовали идти на приём к врачу в понедельник. Он так и сделал, отсидел очередь, ему выписали антибиотики, "Ангримакс", посоветовали лечиться дома: "Это обычная простуда". Никаких тестов не брали.

Неделю свёкор лечился дома, а потом вечером вдруг стал задыхаться, приехала "скорая". Оказалось - двухсторонняя пневмония. В больнице взяли тест, подтвердился коронавирус. И вот уже вторую неделю он там.

"Если бы не тест, я бы даже не заметила, что заражена"

- Дело в том, что у нас не тестируют "по мелочам", а только когда ситуация серьёзная. Ты можешь ходить "с обычной простудой", а на самом деле быть заражённым ковид-19. И даже не заметишь!

Например у меня заложен нос, больше ничего. Если бы я пришла, не зная результата теста, к врачу, мне бы выписали капли. И я бы продолжала ходить везде, контактировать с людьми.

Нам сделали тесты, всей семье, только потому что мы контактировали со свёкром. Сейчас проверяют моих подруг, с которыми виделась на прошлых выходных. Но это было на улице, медики считают, шанс заразиться в таком случае небольшой.

Я не знаю, сколько ещё пробуду в изоляции - никто не может сказать. Говорят, вышел новый указ, по нему сдвинулись сроки. Раньше тесты делали три раза. Но за время двухнедельного карантина мне (как и мужу) сделали только один из двух, один где-то потерялся видимо.

Нас должны трижды в день проверять по телефону, чтобы узнать температуру, а также милиция должна приходить. Но не всегда так получается.

Некоторые просят в окошко выглянуть - боятся зайти. Другие наоборот - беспечны, приходят в квартиру без маски.

"Люди сходят с ума, потому что ничего не знают".

- Первой реакцией, когда узнала что заражена - были слёзы и страх. Мне позвонили в 7.50 утра и сказали: "Собирайтесь, у вас положительный тест, за вами приедут". В "кокон" меня не клали, только надели перчатки и маску. А в больнице спрашивают: "Зачем вы их привезли, нет симптоматики". Это про меня и свекровь - у неё тоже подтвердился ковид-19. Нам сделали снимки лёгких, оказалось они чистые, и отправили по домам. Лекарств не выписывали, от вируса их нет. Я пью порошочки от заложенности носа, неизвестно, помогут ли они, мне сказали: "Хочешь - пей".

Медики, с которыми мы сейчас общаемся, предполагают что все переболеют и это неизбежно. Пока я на карантине, часто вижу из окна, как "скорая" забирает людей в соседних домах.

Мне разрешено ходить в магазин, аптеку и выносить мусор. В маске. Но разве она даёт стопроцентную гарантию? Перчатки я так и не нашла в продаже рядом с домом, а далеко ходить нельзя.

К сожалению, не все так легко переносят вирус. Знаю, что многие болеют целыми семьями, и выписывают не всех одновременно, потому что у одного-двух родственников тяжёлая форма.

Люди сходят с ума, потому что ничего не знают. Мы видим общую статистику, число тех, кто поправился, и тех кто умер. И всё. Очень мало информации о том, как протекает болезнь, в каких формах. И многие думают, что ковид-19 это обязательно пневмония. Поэтому так относятся к заражённым.

Очень много слухов. Говорят, что у нас в Киселевичах вспышка, что в авиагородке палаточный лагерь на 300 мест организовали...

Похоже, заболевших действительно много. Пока я сидела в "инфекционке" в ожидании снимка, после нас ещё семь "скорых" приехало, и привозили не по одному человеку, а семьями. Поэтому бессимптомных отправляют домой, чтобы сохранить места для тех, кому действительно нужно. Центральная больница также выселена для "коронавирусных", теперь она называется "Бобруйский инфекционный госпиталь".

Думаю, остановить вирус невозможно. Даже не все "контактные" носят маски, есть такие, кому наплевать на людей. К тому же сейчас тёплая погода, праздники, парады... Не удивлюсь, если будет ещё одна вспышка.