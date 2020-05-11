Власть вранья 11.05.2020, 11:27

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Фото: ТАСС

Когда же они прекратят лгать?

Согласно открытым данным московского ЗАГСа, в столице России в апреле было зафиксировано 11.846 смертей, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Это на 1.596 больше, чем в марте. Что нехарактерно — в апреле на 1 день меньше и число смертей в прошлые годы всегда было меньше марта… А тут рост сразу на 15,6%.

Это скачок и по отношению к апрелю прошлого года на 1.841 чел. или 18,4%.

Но по официальной отчетности с сайта стопкоронавирус.рф на 30 апреля от к-вируса умерло в Москве «всего лишь» 611 чел. Списать в разгар эпидемии больше тысячи смертей на случайное отклонение невозможно. Очевидно — это вирус (смерти проведены по другим «статьям») и, отчасти, сбои в работе медицины из-за него…

Мы уже писали о неправдоподобной статистике смертности от к-вируса в России. Эта гипотеза обрастает все новыми доказательствами. Похоже, реальная смертность от к-вируса раза в 3 выше, чем официально объявляют.

Когда же они закончат нам откровенно врать? И зачем они об этом врут?