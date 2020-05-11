Для кошек написали специальную успокаивающую музыку 11.05.2020, 11:30

За основу «трека» взяли звуки, которые издают сами животные.

Американские ученые написали специальную музыку для кошек — она может их успокоить во время похода к ветеринару. Исследование опубликовано в Journal of Feline Medicine and Surgery, пишет журнал «Нож».

За основу «трека» взяли звуки, которые издают сами кошки. Ученые использовали частоты кошачьего диапазона, то есть на две октавы выше, чем у людей.

Чтобы проверить, как работает эта музыка, ученые в течение нескольких месяцев наблюдали на 21 кошкой во время визитов к врачу. Им включали либо классические произведения, либо мелодию, написанную для них, либо вообще ничего. Созданная для животных музыка успокаивала их лучше всего.

«Такой положительный эффект обязательно нужно использовать, — говорит Дженни Лоберг, одна из авторов исследования. — Все, что снижает стресс кошек во время похода к ветеринару, хорошо и для животных, и для их хозяев».