Оглашен последний приговор по «делу медиков» 11.05.2020, 11:32

Главе «Белмедтехники» дали 6,5 года.

Сегодня Минский городской суд огласил приговор по делу, которое слушалось в закрытом режиме. Фигурантами его были шесть человек, среди них — директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, у которого при обыске в гараже нашли более 620 тысяч долларов, пишет tut.by.

Этот процесс проходил за закрытыми дверями четыре месяца. Как выяснилось во время предварительного заседания, куда пустили журналистов, двое фигурантов директор предприятия «Белмедтехника» Александрр Шарак и бывший директор «Медисферы» Борис Ранчинский заключили досудебное соглашение. Еще четверо фигурантов — Евгений Волков, Илья Карпович, Александр Юсов, — это представители бизнеса, которые, по версии следствия, давали взятки. Вместе с директором предприятия «Белмедтехника» за получение взяток судили начальника отдела реализации «Белмедтехника» Кирилла Кастрицкого (ч.1 и ч.2 ст. 430 УК). Самому Шараку предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере).

Сегодня Минский городской суд огласил приговор по последнему «делу медиков». Оглашалось в закрыто режиме, поэтому неизвестно, какие взятки были получены и какие суммы передавали представители бизнеса. Подробности дела знают только участники процесса.

Александра Шарака приговорили к 6,5 года в колонии в условиях усиленного режима. У него будет изъято в доход гсударства 472 тысячи долларов и 75 тысяч евро.

Кирилла Кастрицкого — к 3 годам лишения свободы, он был под домашним арестом

Илью Карповича приговорили к 6 годам. Борис Рачинский приговорен к 2 годам ограничения свободы без направления в колонию, Евгений Волков — 2,5 года ограничения свободы, Александр Юсов — два года ограничения.

Напомним, в июне 2018 года председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о массовых задержаниях по громкому «делу медиков». Вот, что он тогда рассказывал про директора предприятия «Белмедтехника» Александра Шарака: «К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте».

Еще во время предварительного заседания 45-летний Александр Шарак говорил: считает досудебное соглашение о сотрудничестве выполненным.

— Вину признаю и раскаиваюсь, — заявлял Шарак.

В суде прозвучало, что в августе 2018 года он обратился к генеральному прокурору с просьбой о досудебном соглашении. И оно было заключено на определенных условиях: Шарак должен правдиво и в полном объеме рассказать о совершенном преступлении, изобличить других участников, сообщить об имуществе и уплатить преступный доход.

В материалах уголовного дела указано, что соглашение Шараком и Ранчинским выполнено в полном объеме и к ним могут быть применены ст. 69 УК (Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и ст. 66 УК (Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии).

В этом случае срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания. За получение взятки в особо крупном размере Александру Шараку грозило от 5 до 15 лет лишения свободы, при применении ст. 69 УК — не больше, чем семь с половиной лет.

Почему дело слушалось в закрытом режиме? Судья Елена Шилько отмечала «особую сложность дела» и огласила:

— В материалах уголовного дела имеются документы, содержащие информацию ограниченного распространения и информацию, составляющую коммерческую тайну. В связи с чем судебное разбирательство уголовного дела необходимо назначить в закрытом судебном заседании.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.