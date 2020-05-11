Чешские СМИ назвали личность подозреваемого в перевозке яда россиянина 1 11.05.2020, 11:36

Посольство России в Праге

Фото: Petr David Josek / AP

Это мог быть человек, который много лет работает в Чехии.

Человека, которого спецслужбы Чехии подозревает в доставке яда рицин в Прагу для отравления муниципальных политиков, зовут Андрей Викторович К., сообщает издание Seznam Spravy. По его данным, мужчина руководит «дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств» в республике, пишет РБК.

О том, что в Чехию прибыл россиянин с дипломатическим паспортом, у которого при себе был рицин, 26 апреля сообщило издание Respekt. Ссылаясь на источники, оно утверждало, что мужчина хотел отравить главу администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который организовал демонтаж памятника маршалу Ивану Коневу в начале апреля, а также мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Как пишет Seznam, в последние два месяца мужчиной заинтересовались полиция и Служба безопасности и информации (СБИ) Чехии. Издание не приводит полное имя подозреваемого мужчины, но отмечает, что оно известно журналистам от источников в спецслужбах. Как пишет The Insider со ссылкой на чешский телеканал C1, речь идет об Андрее Кончакове, которого журналисты называют и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии.

По данным чешских СМИ, Андрей Викторович К. прибыл в Прагу 14 марта. Спецслужбы считают, что в этот день у мужчины при себе был чемодан, в котором было «смертоносное вещество», пишет Seznam. С1 со ссылкой на источники сообщает, что чешские спецслужбы были предупреждены об этом, однако россиянина не стали задерживать и проверять багаж из опасений, что «эти данные могут быть «частью дезинформационной кампании». В аэропорту мужчину встретил водитель Александр А. и отвез его в российское посольство, пишет Seznam. Отмечается, что спецслужбы считают водителя сотрудником ФСБ.

The Insider со ссылкой на С1 пишет, что с момента прибытия российского дипломата в Прагу Коларж и Гржиб находятся под охраной. По информации Seznam, СБИ Чехии предупредило полицию о том, что в стране находится «агент, который представляет угрозу для безопасности» чиновников, только 6 апреля. Официальных обвинений россиянину не предъявлено, он все еще находится в Праге.

Сам Андрей Викторович К. в разговоре с корреспондентом Seznam отрицательно ответил на вопрос о том, привез ли он в Прагу яд. «Должно быть, это ошибка, я вез в чемодане дезинфицирующее средство и конфеты», — заявил он. Мужчина также заявил, что не может дать официальное интервью без одобрения в Москве, и попросил направить ему вопросы по электронной почте.

СБИ считает Андрея Викторовича К. сотрудником российских спецслужб, по данным ведомства, он работает в Чехии уже много лет, но на дипломатической должности — только последние два года, сообщает Seznam. Мужчина родился в Москве и окончил Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ) «МИФИ», пишет издание. После этого он начал работать в Россотрудничестве и возглавил Российский центр науки и культуры в Праге, отмечает The Insider.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала публикацию Respekt о российском отравителе фейком и вбросом, и призвала европейские структуры обратить на нее внимание. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не в курсе расследования, а также назвал материал издания «газетной уткой». Посольство России в Чехии направило в МИД страны ноту протеста, однако министерство сочло ее «ненадлежащей».