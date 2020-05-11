Врач: Завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто махал флажком на параде 13 11.05.2020, 11:45

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Фото: Наталья Федосенко / ТАСС

Как медики реагируют на проведение парада во время эпидемии коронавируса.

Сестра врача, которая работает с зараженными Covid-19 в одной из минских больниц, рассказала в соцсетях о ее реакции на празднование Дня Победы, пишет Telegram-канал "Баста!":

"Из диалога с теми, кто пошел на парад.

- Нас уволят с работы! Кто будет кормить наших детей? Ты?

- Нам дают оплачиваемый больничный, четырнадцать дней на карантин!

- Пятьдесят рублей и "закрывают" все прогулы и незачеты!

В это время моя сестра выходит из красной зоны с пульсом сто двадцать восемь, после двух часов в полном комплекте СИЗ, потом она обливается дезинфектантами от которых у неё разъедает нос и горло! Она уже месяц не видела своих детей и мужа.

Я прошу её рассказать, как болеют её пациенты. Болеют тяжело. Врачи борются за каждого. На двенадцать человек которые ходят в красную зону, пятнадцать респираторов на ближайшее время. Врачи засекают время использования каждого, стараются растянуть каждый респиратор на подольше. Потом их будут дезинфицировать и использовать еще раз.

Вчера сестра включила трансляцию парада и расплакалась. Потому, что завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто вчера махал флажком! И она будет бороться за жизнь каждого, кому важней работа, зачеты, комната в общежитии и так далее".

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