Сотрудники Белого дома заразились коронавирусом 3 11.05.2020, 11:51

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Некоторые из них – приближенные Дональда Трампа и Майка Пенса.

Коронавирус добрался до Белого дома в период, когда администрация обдумывает возможность возобновления некоторых элементов социально-экономической жизни в США, которые заняли первое место в мире как по числу выявленных инфицированных COVID-19, так и по числу летальных исходов, сообщает «Голос Америки».

По меньшей мере два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом: представитель личной обслуги президента Дональда Трампа и пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса.

В пятницу Трамп подтвердил, что результаты теста Кэти Миллер, пресс-секретаря Пенса, которая также является женой помощника Трампа Стивена Миллера, оказались положительными.

Представитель Майка Пенса сообщил, что результаты теста самого вице-президента отрицательные, и он вернется в Белый дом в понедельник.

«Вице-президент Пенс продолжит выполнять рекомендации медицинского подразделения Белого дома и не находится в карантине», – заявил его представитель Девин О’Мэлли в воскресенье.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт Белого дома в борьбе с коронавирусом, находится в самоизоляции, хотя его тест дал отрицательный результат.

Всего в США выявлено более 1,3 миллиона инфицированных, более 80 тысяч человек скончались.

Самый серьезный удар эпидемия нанесла по штату Нью-Йорк, где по состоянию на воскресенье было 335395 выявленных случаев заболевания и 26670 летальных исходов.

При этом некоторые районы штата Нью-Йорк и соседних штатов настроены на частичное возобновление работы бизнеса с 15 мая, после того как некоторые штаты с более низкими показателями инфицированности начали ослаблять ограничения.

В рамках этого плана губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо постановил, что сотрудники домов престарелых в его штате должны сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю.