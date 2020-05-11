Новые случаи COVID-19 в Минской области: людей госпитализируют целыми семьями 9 11.05.2020, 11:59

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Фото: «Наша Ніва»

Если раньше большая часть сообщений была о заражениях, то сейчас большая часть — о смертях.

Информацию о новых случаях коронавируса в Минской области от Teleram-канала "Баста!". Читатели канала пишут об умерших от коронавируса в Заславле, Клецке, Столбцах и Свири.

"Врачи в Молодечно работают без выходных и отдыха. Бригада в защитных костюмах была замечена на улице Великий Гостинец, 122Б", - пишет житель города.

"Забирали человека из частного сектора в Молодечно, район улицы Лесная", - сообщает подписчик.

"Умерших от коронавируса в Столбцах запретили хоронить на кладбище на Ивацевичской. Теперь развозят из больницы сразу по деревням района", - пишет источник в Столбцовской центральной районной больнице.

"От коронавируса в Клецкой центральной районной больнице умер молодой парень. Хоронили не в городе в закрытом гробу", - пишет врач из Клецка.

"В Клецке только за время праздников несколько смертей. На городском кладбище хоронить запрещают, отправляют по деревням района", - сообщает житель города.

"За выходные выявлено более 40 сотрудников Дзержинского РОВД с подтвержденной “короной". Начальник РОВД болеет. Начальник Фанипольского отдела - тоже. Сотрудники выезжают на труп в СИЗ, так как боятся. В РОВД никого не пускают, а выходит сотрудник. Минимум контактов", - пишет сотрудник РОВД.

В поселке Свирь Мядельского района умер владелец частных магазинов от Сovid-19, Почти месяц лежал на ИВЛ. В деревне Спонды в школе болеет техперсонал, школа работает", - сообщает житель Мядельского района.

"Вчера умер наш сосед по даче. С подозрением на коронавирус увезли в Солигорск около 2 недель назад. 73 года. Александр Х. Он житель Заславля. Лежал в Солигорской центральной районной больнице, потому что в Минске мест не было. На КТ записали на конец мая. Не дождался", - пишет читатель.

"В деревне Гоцк Солигорского района очень много заболевших. В протестантскую церковь, которая находится там, приезжали с подарками, проводили мероприятие. После этого многие, кто там был, лежат в больнице или дома на карантине, причем целыми семьями", - сообщает подписчик.

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