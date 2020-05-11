Парад на фоне всепланетной трагедии — это подло 12 Валерий Ступаченко

11.05.2020, 12:24

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Фото: «Радыё Свабода»

Страна победившего идиотизма…

Последние недели, а кое-где и месяцы, во всех европейских странах граждане строго изолированы от посещения любых публичных мест. Цель этого проста – «уморить» смертельный коронавирус «голодом»…

Закрыты торговые центры, рынки, школы, университеты, вокзалы, транспорт, театры и кинотеатры, концертные залы, всевозможные учреждения, предприятия, спортивные сооружения, отменены все спортивные соревнования, даже самые престижные.

В нашей же стране все вышеперечисленные «точки» работают с полной нагрузкой. Несчастным детишкам приказано ходить в школу. И даже футбольный чемпионат в разгаре. И на бесплатный рабочий день, 25 апреля, под названием «субботник» – согнали безропотную массовку…

А на Пасху народ был приглашен правителем в Храмы. И массово, дружно повалил туда. Будто подцепить коронавирус именно в Храме, – последний писк нынешней моды… Зачем этой массовке нужен Бог, если в их головах полная невесомость?

А еще была Радуница с многолюдным посещением кладбищ… Кроме того, 9 мая – грандиозный военный парад. А перед ним были многочисленные репетиции. Репетиции чего? Массовых заражений, болезней, смертей и новых «похоронок» матерям? (Пусть не письмами, почтовыми карточками, а – звонками, эсэмэсками, из больниц…).

Это ж как нужно не любить, да и просто не уважать свой народ, своих земляков, чтобы так безжалостно гробить его при первом же удобном случае! На фоне нынешней всепланетной трагедии все это даже не аморально, а просто вызывающе подло.

Нынешние выпуски новостей на наших новостных сайтах живо напоминают сводки «Совинформбюро» времен войны с гитлеровской Германией, – такие ассоциации рождаются.

Только взамен бодро марширующих дивизий Э. фон Манштейна и танкистов Г. Гудериана фигурирует невидимое войско маршала К.Вируса. И вместо Могилева, Смоленска, Москвы, Ржева, Харькова, Сталинграда, Курска мы слышим и читаем про «оставленные после тяжелых оборонительных боев с превосходящими силами противника» школы, детские сады, ВУЗы, заводы, комбинаты, храмы, общежития, автопарки, больницы, роддомы, деревни, поселки, райцентры…

К сожалению, все люди смертны, но это не мешает хотеть им жить. И мир после пандемии никогда уже не будет прежним. Но это будет уже потом. А пока…

А пока наш нынешний правящий режим, более похожий на чужой, на оккупационный, чуть ли не «указание» ввел: в нашей стране от коронавируса не умирают, исключительно от пневмонии и сопутствующих возрасту заболеваний…

Страна победившего идиотизма…

А тем временем страна наша постепенно выходит (в процентном отношении), в европейские лидеры по этой самой смертельной «короне», и специалисты-медики предсказывают в этом вопросе что-то совершенно запредельное в ближайшие месяцы…

Опять наша страна становится «образцом» для всех европейских стран на тему: «Как жить нельзя». Но на этот раз еще и «полигоном» для простого физического выживания…

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»