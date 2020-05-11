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Маск заявил, что человеческая речь через пять лет устареет

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  • 11.05.2020, 12:31
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Маск заявил, что человеческая речь через пять лет устареет
Илон Маск
Фото: Reuters

Это произойдет благодаря разработке его компании.

Канадский изобретатель Илон Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану спрогнозировал устаревание человеческой речи. Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на Independent.

В ходе дискуссии о своей нейротехнологической компании Neuralink, которая занимается взаимодействием компьютера и человеческого мозга, Маск заявил, что эти технологии могут сделать язык устаревшим "всего за пять лет".

Он рассчитывает, что мозг и машину устройство Neuralink впервые свяжет в 2021 году.

Маск объяснил, что в череп человека будет имплантирован чип, работающий на батарее, а электроды от него "очень осторожно" присоединят к мозгу.

Изобретатель предположил, что упомянутое им оборудование поможет справиться с проблемами со зрением и "исправить почти все, что не так с мозгом".

48-летний Маск является основателем компаний Tesla и SpaceX.


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