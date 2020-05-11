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Версия Минздрава: В Беларуси 23906 человек с COVID-19

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  • 11.05.2020, 12:37
  • 4,236
Версия Минздрава: В Беларуси 23906 человек с COVID-19

По данным независимых СМИ, эти цифры существенно занижены.

Минздрав насчитал 23906 зарегистрированных случая коронавируса в Беларуси и 135 смертей от него.

По данным независимых СМИ и блогеров, эти цифры существенно занижены и не соответствуют реальному положению. Так, по сообщениям врачей и сотрудников Минздрава, которые есть у нас, количество выявленных случаев коронавируса в Беларуси превышает 35 тысяч.

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