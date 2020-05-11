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Архиепископ Гурий: Сегодня медики находятся на передовой в борьбе с пандемией

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  • 11.05.2020, 12:54
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Архиепископ Гурий: Сегодня медики находятся на передовой в борьбе с пандемией
Фото: wikipedia

Переболевший коронавирусом архиепископ Новогрудский и Слонимский записал видеообращение.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичской обители, после выписки из больницы записал видеообращение к верующим. В нем он поблагодарил медиков за профессиональный подвиг, а прихожан – за поддержку во время пандемии коронавируса, пишет b-g.by.

«Благодарю всех, кто молился обо мне грешном и братии святой обители Жировичской, и студентах и преподавателях Минской духовной семинарии. Благодарю за помощь, которую вы оказываете во время карантина», – сказал владыка Гурий.

Он также высказал особую благодарность медикам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией.

«Как некогда воины защищали Отечество, так и они воюют с невидимым врагом – коронавирусом. Они сегодня на передовой, церковь молится о том, чтобы Бог сохранил их и дал им здравие», – сказал архимандрит.


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