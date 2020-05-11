Фестиваль безумия 3 Иван Яковина

11.05.2020, 12:54

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Иван Яковина

Этому абсурду позавидовал бы сам Даниил Хармс.

Каждое 9 мая российские власти и их дизайнеры устраивают парад идиотизма.

Они упорно размещают на праздничных плакатах американские корабли и самолеты, британских артиллеристов и даже немецкие танки вместе с эсэсовцами.

Кстати, по каким-то причинам, им особенно сильно нравится американский линкор Миссури, а также немецкие самолеты Юнкерс, но иногда бывают и интересные случаи.

В этом году в городе Усинск, Республика Коми, плакаты ко дню победы выполнили с учетом заполярной специфики. На него поместили солдата, северного оленя и стихотворение. Стихотворение душевное, но корявое. Из его текста можно сделать вывод, что во Вторую мировую люди воевали против оленей.

«За кругом полярным в Великой войне

Сражались олени и люди.

Поклонимся им, постоим в тишине,

Пусть вечная слава им будет!»

Но текст — это ерунда. Визуальный ряд вызвал намного больше вопросов. Дело в том, что на фотографии изображены не советский солдат и олень, а финские. То есть ровно те, против кого воевали советские олени и солдаты. Начался скандал, стали разбираться, кто устроил идеологическую диверсию.

Дальше — цитата мэра Усинска Николая Такаева: «Этот вопиющий случай произошел по недогляду сотрудников администрации. Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так».

Мэр также сообщил, что плакат уже сняли, а авторы этого произведения будут наказаны. Я бы на месте авторов садился на оленей и уезжал в Финляндию. Может быть, там их таланты будут востребованы.

«Оленью» историю можно назвать локальной и экзотической. Но вот в Челябинске случился самый настоящий скандалище.

«Герой Челябинска»

Местный торговый центр с инклюзивным названием «Космос» ко дню победы запустил патриотический конкурс «Имена героев».

Чтобы стать его участником, надо было прислать фото своего родственника, который участвовал во Второй мировой войне. После обработки и редактирования эти фотографии публиковали в паблике торгового центра во Вконтакте.

Подпись к фотографиям гласила: «Пусть город знает своих героев». В принципе, ничего ужасного в этой идее нет. Подвело воплощение. Под видом одного из героев-челябинцев на страничке «Космоса» была опубликована фотография Адольфа Гитлера без усов.

Какой-то шутник прислал ее на конкурс и написал, Владимир Владимирович (так назвали Гитлера для конкурса) погиб в конце войны во время взятия Берлина в ходе Висло-Одерской операции. (Это, кстати, правда).

Посетителей страницы ТЦ Вконтакте очень удивило, что Гитлер, оказывается, родился в Челябинске. Кроме того, его публикация в данном контексте выглядела очень странно. Он, конечно, тоже участвовал во Второй мировой войне, но его сложно назвать «героем».

Эта история получила огласку, и тут начался серьезный скандал. Руководство торгового центра теперь оправдывается тем, что без характерных усов молодого Гитлера просто не узнали: «недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло.

Ситуации в Усинске и Челябинске странные, но объяснимые. Глупость и нехватка образования — это обычное для путинской России дело. Это самый настоящий Михаил Зощенко и его рассказы. Но вот город Орел в этом году удивил всех жестким, цельным, беспощадным абсурдом, которому позавидовал бы сам Даниил Хармс.

Погружение в бездну

Водолазы поисково-спасательной службы МЧС России 6 мая прошли по дну реки Оки с портретами двух героев Второй мировой войны.

Как показано в сюжете местного телеканала, двое водолазов в полном облачении молча вышли на берег реки. На вытянутых руках они несли черно-белые портреты неких молодых мужчин — видимо, ветеранов войны.

На берегу из-за карантина было пусто. Водолазов молча встретили лишь еще несколько серьезных мужчин с гвоздиками и портретами — видимо, коллеги. Все они явно не очень понимали, что делать дальше.

Логика событий подсказывала, что им надо бы всем вместе сесть и выпить за день водолаза и день победы, но из-за карантина они не могли и этого сделать.

В результате все они просто стояли в своих водолазных костюмах с портретами незнакомых людей на берегу реки посреди пустого города и смотрели друг на друга.

Происходящее снимала видеокамера местного телеканала… Я не знаю, сколько это продолжалось. Может быть, они и сейчас там так стоят. А может быть, ушли под воду, где все намного понятнее и проще.

Вы знаете, мне по работе много всяких странных ситуаций приходится описывать, но вот такого крипового ритуала я еще не припомню. Мне часто приходится повторять, что какие-то серьезные изменения в России начнутся только тогда, когда уровень безумия и абсурда там достигнет каких-то критических величин.

Водолазная история из города Орла показывает, что ждать осталось совсем немного. Но и Москва в этом смысле не отстает!

Салют по телевизору

Все ограничительные меры, введенные в России против коронавируса, никаких результатов не дали. Заболеваемость растет, по словам мэра Сергея Собяинина, в одной только Москве заражены уже 300 тысяч человек.

Но вместо того, чтобы ослабить ограничения, власть их наращивает. В Москве, например, введено повсеместное и обязательное ношение масок. Полиция будет наказывать всех тех, кто будет без масок. Это — абсолютно дословная цитата из фильма «Кин-Дза-Дза»:

Вы поймете, насколько был прав режиссер Данелия, если прочитаете задом наперед слова «И-ци-лоп» и «Па-цак».

Ну, а чтобы пацаки радовались, на 9 мая приготовили развлечения. Сначала показали финал олимпийского хоккейного турнира Россия-Германия 2018 года, в котором команда РФ победила. Запись игры шла, как прямой эфир.

Затем по телевизору из подземного бункера выступил Владимир Путин. Потом по небу в трубу пролетели несколько миллиардов рублей в виде авиационного парада. Для разгона облаков перед парадом потратили еще полмиллиарда.

А вечером еще миллиард сожгли в виде праздничного салюта. Одна небольшая деталь: смотреть на воздушный парад и победный салют на улице запретили. Только по телевизору.

Иван Яковина, «Новое время»