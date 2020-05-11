Польский врач: Польша находится на начальной стадии эпидемии 2 11.05.2020, 12:55

3,232

ФОТО: PAP

В стране уровень смертности от COVID-19 составляет 5%.

Польша находится на начальной стадии эпидемии, говорит известный польский врач, иммунолог и специалист по инфекционным заболеваниям, кандидат медицинских наук Павел Гжеcевский, передает «Польскае радыё». По словам специалиста, по сравнению с другими европейскими странами пик эпидемии в Польше наступит с задержкой на месяц или даже два из-за того, что Варшава отреагировала на угрозу сравнительно быстро и наложила жесткие ограничения в общественной жизни.

В то же время Павел Гжесевский предупреждает, что безрассудное снятие введенных ограничений может привести к росту заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Эксперт обращает внимание на то, что в разных европейских странах смертность от инфекции различна. Например, в Германии это 3-4%, в Испании - 10%, а в Италии - целых 14%. Уровень смертности в Италии высок, потому что заразилось много пожилых людей, для которых SARS-CoV-2 представляет серьезную угрозу.

Павел Гжесевский сказал, что в Польше смертность от болезни COVID-19, которая развивается после заражения SARS-CoV-2, составляет 5%.

На сегодняшний день в Польше обнаружено более 15 000 носителей коронавируса.