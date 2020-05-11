Правозащитники сообщили спецдокладчикам ООН и представителям ВОЗ о задержаниях медиков 9 11.05.2020, 13:11

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В Беларуси оказывается давление на медиков за правду о коронавирусе.

Юристы «Правовой инициативы» направили сообщения Спецдокладчику ООН о праве на выражение мнения, Спецдокладчику ООН по Беларуси, а также представителю ВОЗ в Беларуси и Европейское региональное бюро ВОЗ о преследовании медиков за распространение информации о заражениях и работе в период пандемии COVID-19, пишет legin.by.

В сообщении говорится, что главврач Витебской больницы скорой медицинской помощи Сергей Лазарь, а также фельдшеры Павел Палейчик и Олег Кравцов преследуются за распространение информации о COVID-19 в Беларуси.

30 апреля Сергей Лазарь был уволен с должности после публикации 27 апреля в СМИ интервью о работе его больницы в период эпидемии COVID-19. Он рассказывал про работу врачей и медсестер в «грязной зоне» больницы скорой медицинской помощи.

7 мая был задержан фельдшер скорой медицинской помощи в Лиде Павел Палейчик. 08 мая суд привлек его к ответственности сроком 7 суток. Также суд осудил Олега Кравцова на 7 суток. Они рассказали об отсутствии у работников скорой медицинской помощи необходимых средств индивидуальной защиты, а также несовпадении официальной статистики с реальными случаями заболеваемости COVID-19.

«Правовая инициатива» просит принять к сведению данную информацию и обратить внимание властей Республики Беларусь на недопустимость ограничения свободы выражения мнения (распространения информации) медицинскими работниками, в том числе репрессивных мер.