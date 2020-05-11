В 11-миллионной Бельгии почти девять тысяч умерших от COVID-19 1 11.05.2020, 13:27

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Фото: Le Soir

В стране более 53 тысяч заразившихся коронавирусом.

По данным университета Джона Хопкинса в Бельгии зафиксировано 53 449 случаев заражения COVID-19.

Количество смертей составляет 8 707.

В Бельгии живет почти 11 с половиной миллионов человек. Медики в стране подчеркивают, что число заболевших и умерших, а также количество госпитализированных продолжает постепенно снижаться, но необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций.

Напомним, белорусский Минздрав заявляет, что в Беларуси, схожей по количеству населения, только 23 906 заразившихся и 135 смертей от коронавируса.