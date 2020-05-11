Как выглядят новые станции метро в Минске 1 11.05.2020, 13:42

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До их открытия осталось два месяца.

Мингорисполком показал, как выглядят новые станции метро 3-й линии. Линию обещали открыть к 3 июля этого года — осталось меньше двух месяцев, пишет The Village.

Ковальская Слобода

Здесь уже завершены отделочные работы. Сейчас занимаются художественным оформлением и наладкой систем безопасности, видеонаблюдения.

Интерьер станции выполнен в темно-коричневых тонах с оттенком бронзы, потолок — светлого песочного цвета. В вестибюле и над платформой установят декоративные кованные розетки. Их расположат асимметрично оси станции. Гранит на платформе тоже выложен в стиле асимметрии. Это, кстати, главное отличие «Ковальской Слободы» от остальных станций, где придерживались симметрии.

Вокзальная

Основой оформления и декора станции стала тема путешествий. На платформе уже собрали скульптуру «Древо дорог», предстоит еще покраска. Основные тона — черно-белые. В отделке вестибюля использовали много стекла. Сейчас приступили к установке светильников.

Новинка станции — траволаторы в двух переходах, которые соединяют «Вокзальную» со станцией «Площадь Ленина». Здесь установили 4 движущиеся дорожки по 50 м, а в обратном направлении — 3 по 180 м. У пассажиров будет выбор преодолеть это расстояние пешком либо с помощью траволатора.

Юбилейная площадь

Здесь тоже полным ходом идут отделочные работы. Стены выкрашены в красный цвет, а воздушности платформе придает белый подвесной потолок.

Осталось облицевать колоны — они будут бежевого цвета.

В пешеходных переходах, которые свяжут станцию с «Фрунзенской», также установят траволаторы, но уже не такие большие как на «Вокзальной». Один длиной 24 м, а второй — 45 м. Отдельных входов на станции не предусмотрено. Попасть на нее можно будет через «Фрунзенскую».

Площадь Франтишка Богушевича

Главная особенность станции в том, что здесь вообще нет лестниц. Попасть с подземного перехода на платформу пассажиры смогут только по эскалаторам. Кстати, они белорусского производства, выпускаются в Солигорске.

Стены на станции шоколадного цвета. Облицовка колонн — молочного оттенка, как белый шоколад. Вентшахты украсят скульптурами «Ткацкий станок» и «Книгой белорусской» с цитатами Франтишка Богушевича.

Кстати, особенность 3-й линии метро — это защитные экраны с автоматическими дверями, чтобы пассажиры не падали и не прыгали на рельсы. Они будут открываться одновременно с дверями прибывшей электрички.