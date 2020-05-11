Американские ученые развеяли миф о коллективном иммунитете к коронавирусу 1 11.05.2020, 13:56

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Все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения.

Об этом заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге, сообщает РИА "Новости".

Такие выводы ученые сделали на основе статистики заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Они обратили внимание, что ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух-четырех процентов, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы.

Ученые привели в пример США. В настоящий момент в стране заражено около 1,25 миллиона человек, для достижения коллективного же иммунитета без вакцинирования необходимо не меньше 200 миллионов случаев при населении страны в 328 миллионов человек. При этом уже сейчас можно говорить о том, что от коронавируса погиб каждый пятисотый житель Нью-Йорка.

Кроме того, эпидемиологи призвали отказаться от попыток умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета. Они напомнили, что 80-е годы были популярны "ветрянка-пати", целью которых было заражение ветряной оспой, и призвали не устраивать аналогичные вечеринки, чтобы заболеть COVID-19. Ученые подчеркнули, что от коронавируса в Штатах ежедневно умирает до двух тысяч человек, в то время как ветрянка уносила не более 150 жизней в год.

Исследователи подчеркнули, что если коронавирус продолжит распространяться в США такими же темпами — по 25 тысяч новых случаев заражения в день, — то достичь коллективного иммунитета без вакцины удастся лишь в 2021 году. И это будет стоить жизни более чем 500 тысячам американцев.

В начале пандемии коронавируса власти некоторых стран выступали против жестких ограничений, так как планировали сформировать коллективный иммунитет. Такого подхода, в частности, придерживалась Великобритания. Власти страны приняли решение изолировать людей из группы риска, однако это себя не оправдало, и во второй половине марта в Британии ввели широкие ограничительные меры.

Напомним, Лукашенко является сторонников борьбы с коронавирусом именно методом "приобретения коллективного иммунитета".