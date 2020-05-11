Молодая крапива оказалась очень полезной для употребления в пищу 1 11.05.2020, 13:51

Это растение будет прекрасным дополнением к салатам и супам.

Молодая крапива — прекрасное дополнение к салатам, супам, соусам и даже смузи. Она является одним из источников витаминов и микроэлементов так необходимых весной в период их острой нехватки, пишет nv.ua.

Если братец Кролик в сказках Дядюшки Римуса умолял братца Лиса не бросать его в терновый куст, то в наших реалиях братец Кролик непременно бы просил не бросать его в заросли крапивы. Держим пари, вы все в детстве как огня боялись не то, что зарослей, обыкновенного кустика крапивы, не раз испытав на себе ее жгучий «характер». Особо шкодливым же попадало крапивой за дело по попе. Так что с крапивой у большинства сложились отнюдь не дружеские отношения. В таком случае о том, чтобы употребить крапиву в пищу не может быть и речи. И на самом деле зря. Молодая крапива — это вкусно и невероятно полезно.

Молодая крапива: польза

Молодая крапива — природный концентрат витаминов: А, В, С, Е, К, микро и макро элементов: железо, магний, медь, кальций, кремний, селен и фитонутриентов, в частности, флавонидов, которые предотвращают болезни сердца, фитонцидов и органических кислот. Она повышает сопротивляемость организма и укрепляет иммунитет, способствует обмену веществ, выведению шлаков и токсинов. Благодаря содержанию витамина К крапива способствует хорошей свертываемости крови, обладает противовоспалительным действием и помогает при внутренних кровотечениях. Хлорофилл, содержащиеся в избытке в листьях, запускает обменные процессы в организме и помогает ему противостоять онкологическим заболеваниям. Крапива нормализует уровень сахара в крови. И, как известно, крапиву активно используют в косметологии и фармацевтике.

Молодая крапива: вред

Из-за мощных кровеостанавливающих свойств молодая крапива противопоказана людям, страдающим варикозным расширением вен, тромбофлебитом и атеросклерозом, а также людям с густой кровью, так как может спровоцировать образование тромбов. Молодую крапиву не рекомендуют людям с повышенным артериальным давлением, а также беременным, так как есть риск развития выкидыша.

Когда собирать и как обрабатывать

Весной крапива появляется одной из первых. В наших широтах — это конец марта. Самый распространенный вид крапивы — крапива двудомная. Молодой считается крапива до момента начала цветения, то есть до середины мая. Собирать крапиву лучше за городом вдалеке от дорог. Хотя молодая крапива не жалиться, а если и жалится, то самую малость, собирать ее лучше в перчатках. При приготовлении, чтобы крапива не жалилась, ее необходимо ошпарить.

Молодую крапиву лучше не подвергать или как можно меньше подвергать тепловой обработке, чтобы она сохранила как можно больше полезных свойств и витаминов. Отваривать крапиву можно максимум три минуты. Поэтому в супы крапиву добавляют в самом конце приготовления.

Чтобы сохранить в крапиве как можно больше витамина А, лучше ее крошить керамическим ножом или рвать руками.

Если нет противопоказаний, то молодую крапиву можно употреблять в любых количествах. С крапивой готовят зеленый борщ, салаты, соусы, дипы, пироги, яичницу, окрошку, ботвинью, крем-суп, смузи и др.

Что приготовить: салат

Все свои полезные свойства молодая крапива лучше всего сохранит в салате. Для супервитаминного весеннего салата необходимы: молодая крапива, зеленый лук, укроп, петрушка, растительное масло (от оливкового до кунжутного), лимонный сок, соль и перец. Листья крапивы обдать кипятком, мелко порвать руками или порезать керамическим ножом, покрошить укроп, петрушку, лук, заправить маслом и лимонным соком, перец и соль добавить по вкусу.